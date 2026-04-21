Von wegen Frieden: Laut Walentina hat Aleks Gesicht verloren

Bei den Reality Awards trafen Walentina Doronina (25) und Aleksandar Petrovic (35) nach langer Zeit wieder aufeinander! Die beiden Realitystars waren gemeinsam mit Marc-Robin Wenz in der Kategorie "Red Flag des Jahres" nominiert, doch am Ende setzte sich Aleks durch. Anstatt seinen Sieg zu akzeptieren, sorgte der TV-Star allerdings für einen überraschenden Moment: Er nahm die Trophäe nicht an und reichte sie kurzerhand mit "guten Absichten" an Walentina weiter. Während manche Zuschauer in dem Move eine versöhnliche Geste sahen, machte die 25-Jährige bereits zuvor am roten Teppich im Gespräch mit Promiflash deutlich, wie kritisch sie Aleks auch heute noch sieht.

Schon vor der eigentlichen Verleihung ließ Walentina nämlich keinen Zweifel daran, wie wenig sie von Aleks hält. "Mittlerweile fände ich es schon ganz witzig, wenn ich den Preis gewinne, weil Aleks Petrovic dürfte man gar keine Plattform mehr geben", stellte sie im Interview klar. Die Influencerin legte anschließend nach und spielte damit ganz direkt auf seine TV-Vergangenheit an: "Dieser Mensch ist einfach komplett... der hat sein Gesicht verloren. Was der gemacht hat da bei Temptation Island – das ist ekelhaft." Von Frieden zwischen den beiden Realitystars dürfte also keine Rede sein, Walentinas Worte klingen alles andere als versöhnlich.

Dass zwischen Walentina und Aleks wenig Harmonie herrscht, zeigte sich schon in früheren Formaten. Im Sommerhaus der Stars war die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder mit Aleks und dessen damaliger Partnerin Vanessa Nwattu (26) aneinandergeraten, hitzige Diskussionen und laute Wortgefechte gehörten dort quasi zum Alltag. Anlass des Streits war, dass Aleks im Vorfeld des Sommerhauses eine Party veranstaltete – jedoch den Germany Shore-Star von der Gästeliste strich. Aleks und Vanessa urteilten damals im Promiflash-Interview über sie: "Es war doch klar, dass sie wie immer so tut, als würde sie 'alles nicht jucken' [...] gerade auch in den Momenten, wo sie alleine oder mit Can ist, wird einem immer klarer, was für ein gebrochener Mensch sie eigentlich ist." Walentina würde aus ihrer Sicht "Hilfe brauchen".

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IMAGO / BOBO Collage: Walentina Doronina und Aleks Petrovic, Realitystars

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars