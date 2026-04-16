Das sagt Marc-Robin Wenz zu Reality-Awards-Nominierung

Bei den diesjährigen Reality Awards sorgt eine besondere Kategorie für Aufsehen: der Titel "Red Flag des Jahres". In diesem unrühmlichen Rennen ist auch Realitystar Marc-Robin Wenz dabei – nominiert gemeinsam mit Aleksandar Petrovic (35) und Walentina Doronina (25). Im Promiflash-Interview reagiert Marc-Robin auf seine Nominierung mit einer ordentlichen Portion Selbstreflexion und verrät, wie er seine Chancen auf den zweifelhaften Award einschätzt.

Die Nominierung nimmt Marc-Robin dabei durchaus ernst. "Das ist völlig berechtigt – leider auch. Also, das muss man sich auch eingestehen. Ja, aber ich glaube, ich hole es nicht", erklärt er gegenüber Promiflash. Den Favoriten für den Titel sieht er klar in seinem Mitbewerber Aleksandar: "Der Alex hat, denke ich, ein bisschen mehr verbockt wie ich." Walentina hingegen hält er für chancenlos – wobei er sich eine kleine Hintertür offen lässt: "Ich glaube, Walentina ist raus. Aber ich denke, Alex hat mehr verschissen. Aber sag niemals nie."

Marc-Robin, der sich selbst als oberflächlich bezeichnet, ist als Teilnehmer verschiedener Reality-TV-Formate bekannt. Aleks wurde vor allem durch seine Auftritte in der Realityshow Temptation Island bekannt und sorgte dort für reichlich Gesprächsstoff. Walentina ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-Welt und machte zuletzt durch ihre Teilnahme an diversen TV-Produktionen auf sich aufmerksam. Dass alle drei nun gemeinsam in einer Kategorie nominiert sind, die alles andere als schmeichelhaft ist, dürfte die Fans der Szene bestens unterhalten.

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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