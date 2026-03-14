Als Ex-Polizistin: Auch Lisa Mieschke stellt sich "Survivor"

Lisa Mieschke geht bei "Survivor" an den Start. Die Ex-Bachelor-Kandidatin wurde jetzt als weitere Teilnehmerin der Überlebensshow enthüllt, die ab dem 23. März im deutschen Fernsehen läuft. Auf Instagram stellte sich die Reality-Darstellerin den Fans vor und gab dabei einen Einblick in ihre berufliche Vergangenheit. Dreizehn Jahre lang war Lisa als Kriminalkommissarin in Berlin tätig, bevor sie sich als Content Creatorin selbstständig machte. Diese Erfahrung sieht sie als klaren Vorteil für die anstehende Survivalshow. "Ich glaube, der Vorteil ist, wenn man mal Polizistin war, dass man wirklich gelernt hat auch mit verschiedenen, vielen Menschen umgehen zu können", erklärte sie in ihrem Vorstellungsvideo.

Die Reality-TV-Darstellerin gab sich in ihrer Ankündigung selbstbewusst und kämpferisch. Lisa betonte ihr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und machte deutlich, dass sie sich nicht unterkriegen lässt: "Ich mag es nicht, wenn es unfair wird. Wenn mich jemand anschreit, dann schreie ich zurück." Ihr großes Ziel hat sie bereits klar vor Augen. "Also, ich gewinne 'Survivor', weil ich einfach 13 Jahre lang Kriminaloberkommissarin war und da war ich wirklich schon in lebensbedrohlichen Situationen – und wenn ich die gemeistert habe, dann schaffe ich das hier mit links", zeigte sie sich siegessicher. Unterstützung erhielt sie in den Kommentaren von bekannten Kolleginnen wie Leyla Heiter (29), die stolz schrieb: "Das ist mein Mädchen!" Auch Christina Grass (37) reagierte mit Herzaugen-Emojis auf den Beitrag.

Lisa reiht sich damit in ein wachsendes Aufgebot prominenter Gesichter ein, die sich dem Abenteuer stellen werden. Die wiederbelebte Kultshow hat bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt, seit ihr Comeback angekündigt wurde. Neben Lisa wurden auch Influencerin Christin Okpara (30) und Yasemin Claßen, die als medizinische Fachangestellte arbeitet, als Teilnehmerinnen der Show bestätigt. Mit ihrer polizeilichen Erfahrung und ihrer direkten Art könnte Lisa eine ernstzunehmende Konkurrentin im Kampf um den Sieg werden.

Anzeige Anzeige

ActionPress Lisa Mieschke, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mieschke Leyla Lahouar und Lisa Mieschke, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

RTL2 Christin Okpara bei "Kampf der Realitystars"