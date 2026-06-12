Zu langweilig? Lisa Mieschke gibt ein Update zu ihrem Date

Das lang ersehnte erste Kaffee-Date von Lisa Mieschke ist gelaufen – und die Realitystar-Bekanntheit hat ihren Followern auf Instagram nun verraten, wie es war. Doch anstatt einer euphorischen Liebesgeschichte liefert sie ein eher nüchternes Fazit: Es war nett. Mehr aber auch nicht. Die 35-Jährige, die sich zuvor sichtlich aufgeregt auf ihr allererstes Date vorbereitet hatte, teilt nun ihre ehrliche Reflexion darüber, warum sie das Erlebnis trotz eines offenbar reibungslosen Abends beschäftigt.

"Das Date war nett. Wir haben gelacht, es gab kein peinliches Schweigen, alles war eigentlich perfekt. Aber genau das irritiert mich gerade komplett", schreibt sie auf Instagram. Der berühmte Funke habe einfach gefehlt. Und das wirft bei ihr Fragen auf – nicht nur über ihren Date-Partner, sondern vor allem über sich selbst. "Kennt ihr das? Man sitzt da, hat einen schönen Abend, aber dieser gewisse 'Funke' fehlt einfach. Und dann fängt mein Kopf an zu rattern: Liegt es an ihm? Oder liegt es daran, dass mein Gehirn in der Vergangenheit so auf Drama, Push-Pull-Dynamiken und toxische Energie programmiert wurde, dass mir 'gesund und entspannt' jetzt plötzlich langweilig vorkommt?", fragt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Follower.

Dass Lisa erst mit Mitte dreißig ihr erstes Date erlebt, war bereits ein großes Thema in ihrer Community, als sie ihr Vorhaben ankündigte. In einem Instagram-Video hatte sie sich damals sichtlich nervös gezeigt und ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben lassen. Ursprünglich war Lisa als Kandidatin bei der Kuppelshow Der Bachelor bekannt geworden.

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AEDT Lisa Mieschke beim AEDT-Sommerfest im August 2024

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Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, Influencerin

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Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, TV-Bekanntheit

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