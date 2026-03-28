"Lernen uns kennen": Lisa Mieschke traf Flirt bei "Survivor"

Lisa Mieschke und Comedian Nelson haben sich bei der Show "Survivor" kennengelernt und verstehen sich offenbar prächtig. Bei der Premiere der Sport1-Sendung Mitte März strahlten die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich und traten später auch zusammen auf die Bühne. "Ich war total nervös und habe mich vorher die ganze Zeit an seinem Arm festgehalten", verriet Lisa gegenüber RTL. Während der harten Herausforderungen in der Show halfen sich die 35-Jährige und der 39-jährige Comedian gegenseitig und verstanden sich auf Anhieb gut. Inzwischen treffen sich die beiden auch privat und lernen sich weiter kennen.

"Wenn es nach Nelson gegangen wäre, hätten wir schon dort eine Lovestory begonnen, doch das wollte ich nicht", erklärte Lisa. Der Grund dafür sei jedoch nicht Nelson gewesen, sondern ihre Erfahrung bei der Show Der Bachelor 2023, wo sie den zweiten Platz belegte. "Im vorherigen Format ging es nicht um mich als Person, sondern um den Mann bzw. Dates. Das wollte ich diesmal auf keinen Fall. Ich wollte bei "Survivor" einfach Lisa sein", so die Ex-Bachelor-Kandidatin. Dennoch fanden die beiden sich spannend und Lisa schlug vor, sich nach der Show zu treffen. Bei der Premiere in Köln war das Knistern zwischen den beiden deutlich spürbar. "Ich habe mich sehr darauf gefreut, sie heute wiederzusehen", schwärmte Nelson und fügte hinzu: "Sie ist auf jeden Fall die schönste Frau hier heute."

Lisa war dreizehn Jahre lang als Kriminalkommissarin in Berlin tätig, bevor sie als Content Creatorin und Coachin durchstartete. Nach ihrer Teilnahme beim "Bachelor" ist die ehemalige Polizistin bereits mehrfach den Jakobsweg gegangen und widmet sich weiterhin ihrer Fitness-Passion. Nelson, der auf Instagram vor allem mit Parodien verschiedener Stars wie Heidi Klum (52) seine Follower unterhält, ist zudem einer der besten Freunde von Comedy-Star Oliver Pocher (48). Dieser kennt Lisa bereits und unterstützt die Annäherung seines Freundes. Ob aus dem Kennenlernen eine feste Beziehung wird, lassen beide offen. "Wir lernen uns weiter kennen, aber was am Ende daraus entsteht, ist noch offen", erklärte Lisa.

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ActionPress Lisa Mieschke, Influencerin

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025