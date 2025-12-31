Das hat Lisa Mieschke im Jahr 2025 über sich selbst gelernt

Lisa Mieschke hat zum Jahresende eine ganz persönliche Bilanz gezogen. Über Instagram ließ der Reality-TV-Star ihre Fans an den Erlebnissen und Erkenntnissen teilhaben, die sie im Jahr 2025 gesammelt hat. Dabei berichtete Lisa von einem Jahr voller Herausforderungen, in dem sie sich auf unterschiedlichsten Ebenen durchkämpfen musste. "Ich habe feststellen dürfen, dass ich noch so krass viel stärker bin, als ich jemals gedacht hätte", schrieb sie in ihrer Story. Die Kämpfe seien so intensiv gewesen, dass sie den Weg wahrscheinlich nicht eingeschlagen hätte, wenn ihr diese vorher bewusst gewesen wären. Doch heute sei sie dankbar für jede einzelne Erfahrung, die sie gemacht hat, und stolz darauf, eine bisher unbekannte Stärke in sich gefunden zu haben.

Die Reality-Bekanntheit schildert, sie habe sich in diesem Jahr wiederholt "durchkämpfen" müssen. Dabei sei nicht nur eine Baustelle aufgegangen, sondern gleich mehrere, die parallel zu bewältigen waren. Ihre Worte lassen ein Jahr erahnen, in dem Termine, Entscheidungen und emotionale Berg- und Talfahrten dicht aufeinander folgten. Trotz der Belastung klingt Lisas Resümee versöhnlich: Aus den Strapazen sei etwas gewachsen, das sie so nicht eingeplant hatte. "Ich musste mich dieses Jahr auf so vielen verschiedenen Ebenen so hart durchkämpfen", sagt sie auf Instagram. Gerade deswegen schätzt sie rückblickend den Lernprozess – nicht weil alles leicht war, sondern weil sie im Rückspiegel erkennt, was sie trägt. Die Botschaft an ihre Community: Stärke zeigt sich nicht am Start, sondern im Ankommen.

Lisa, die Anfang des Jahres ihr Leben in Deutschland hinter sich ließ, um sich in Dubai ein neues Zuhause aufzubauen, hat in der Vergangenheit immer wieder von den Höhen und Tiefen ihres Alltags berichtet. Ihre Reise ist geprägt von mutigen Entscheidungen, wie dem Umzug in die Vereinigten Arabischen Emirate, einer Herausforderung, die sie sowohl organisatorisch als auch emotional belastete. Schon damals zeigte sich, dass Lisa zwar mit vielen Widrigkeiten kämpfte, dabei jedoch nicht aufgab. Ihre aktuelle Jahresbilanz macht deutlich, dass auch die folgenden Monate weiterhin voller großer Momente und neuer Erfahrungen waren, die ihren Lebensweg formten und ihre Sicht auf sich selbst veränderten.

Lisa Mieschke beim AEDT-Sommerfest im August 2024

Lisa Mieschke, TV-Bekanntheit

Lisa Mieschke, Influencerin