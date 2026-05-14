Befürchtet Mordkomplott: Ray J hat Angst vor Kris Jenner

Ray J (45) sorgt mit explosiven Aussagen für neue Schlagzeilen im Kardashian-Kosmos: In der aktuellen Folge der Talkshow "The Jason Lee Show" behauptet der Sänger, er habe Angst, dass Kris Jenner (70) ihm etwas antun lassen könnte. Er sei aktuell "auf Alarmstufe", weil die berühmte Matriarchin wegen des laufenden Rechtsstreits um das alte Sex-Tape "etwas versuchen" könnte, erklärt er in dem Format. Moderator Jason hakt nach und fragt, ob Kris seiner Meinung nach sogar Geld bezahlen würde, um einen Mordauftrag gegen ihn zu erteilen – und Ray J schließt diese Möglichkeit nicht aus. Das Promiportal TMZ berichtet allerdings unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Aussagen des Musikers falsch seien und Kris keinerlei Interesse daran habe, sich auf so etwas einzulassen.

Der Hintergrund des Eklats: Zwischen Ray J und Teilen des Kardashian-Jenner-Clans tobt seit Monaten ein heftiger Rechtsstreit. Kim Kardashian (45) und Kris haben den Realitystar wegen Verleumdung verklagt, nachdem er öffentlich behauptet hatte, die beiden würden von Behörden wegen mutmaßlicher krimineller Machenschaften untersucht. Ray J sieht sich als Opfer und reagierte mit einer eigenen Klage: Seiner Ansicht nach hätten Kim und Kris eine frühere Vergleichsvereinbarung rund um das berüchtigte Sex-Tape verletzt, indem sie das Thema immer wieder in ihrer Realityshow The Kardashians aufrollten. Ein Richter entschied vor Kurzem, dass diese Gegenklage nicht vor einem normalen Gericht, sondern in ein Schlichtungsverfahren geht. Die Verleumdungsklage von Kim und Kris gegen Ray J bleibt davon unberührt und wird weiterhin vor Gericht verhandelt. Zuletzt hatte der Richter Kims und Kris' Antrag abgelehnt, zentrale Unterlagen zu einem geheimen Vergleich aus dem Jahr 2023 unter Verschluss zu halten.

Ray J war Anfang der 2000er mit Kim liiert, aus dieser Beziehung stammt auch das intime Video, das später für beide zum weltweiten Gesprächsthema wurde. Während Kim und ihre berühmte Familie daraus mit ihrer Realityshow ein Medienimperium aufbauten, erzählt Ray J in Interviews immer wieder seine Sicht der Dinge und betont, wie sehr ihn die damaligen Ereignisse bis heute begleiten. Kris wiederum gilt als zentrale Figur hinter dem Erfolg ihrer Kinder und kümmert sich als Managerin um viele geschäftliche Entscheidungen. In zahlreichen Staffeln der Show Keeping Up with the Kardashians und dem Nachfolger "The Kardashians" war zu sehen, wie eng die Familie im Alltag zusammenhält und Konflikte meist vor laufenden Kameras austrägt.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Ray J und Kris Jenner streiten weiter

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Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von "All’s Fair" in Paris

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IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005