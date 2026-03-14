Bethenny Frankel verletzt sich: Beauty-Fail endet blutig

Bethenny Frankel (55) hat sich bei einem Beauty-Experiment eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Die ehemalige The Real Housewives of New York-Darstellerin testete am Donnerstagabend ein neues Hautpflegeprodukt der Marke Nurse Jamie, als das Gerät plötzlich zerbrach und sie sich damit die Wange aufschnitt. In einem Instagram-Video zeigte die Unternehmerin ihr blutbedecktes Gesicht und presste sich ein rotes Handtuch gegen die Verletzung. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Silikonkappe mit einem Glaszylinder, die zur Gesichtskonturierung verwendet wird.

Die Reality-TV-Bekanntheit schilderte in dem panischen Video, wie gefährlich die Situation gewesen sei. Bethenny erklärte, dass sie sich beinahe die Halsschlagader hätte aufschneiden können, wenn sie den Schaden in ihrem Gesicht nicht rechtzeitig bemerkt hätte. Trotz der erschreckenden Aufnahme versicherte sie ihren Fans und Followern, dass es ihr wieder gut gehen werde und die Verletzung keine dauerhaften Folgen haben würde.

Bethenny wurde durch ihre Rolle in der Realityshow "The Real Housewives of New York" bekannt und entwickelte sich später zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Die 55-Jährige ist Mutter einer Tochter und hat sich neben ihrer TV-Karriere auch als Autorin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Ob sie das Beauty-Produkt jemals wieder verwenden wird, darf nach diesem Vorfall wohl eher bezweifelt werden.

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Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel

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Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im März 2026

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Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Reality-TV-Bekanntheit