Nach "Match My Ex": Das wurde aus Aurelia und Calvin Ogara

Aurelia Lamprecht (27) hat jetzt ein Update zu ihrem Flirt mit Calvin Ogara aus Match My Ex gegeben. Im Gespräch mit Blitzlichtgewitter wurde die Reality-TV-Bekanntheit darauf angesprochen, was nach den Dreharbeiten aus den beiden geworden ist. Es kam auch zur Sprache, dass Calvin in Berlin mit einer anderen Frau gesehen worden sein soll. Aurelia reagierte darauf überrascht und machte mit einem knappen Satz deutlich, wie der Stand zwischen ihnen ist: "Ja dann, ist nichts geworden." Damit scheint klar zu sein, dass aus dem TV-Duo nach der Show wohl kein Paar entstanden ist.

Etwas ausführlicher wurde Aurelia trotzdem noch. Sie erklärte im Interview: "Der Dreh ist fast ein Jahr her. Aber es war absehbar. Ich habe da nicht nach der großen Liebe gesucht, ich hatte meinen Spaß, aber mir war irgendwie klar, dass er nicht für etwas Ernsthafteres ist. Er ist sehr flatterhaft." Ganz ohne positive Worte ließ sie die gemeinsame Zeit aber nicht stehen. Über Calvin meinte Aurelia auch: "Es war echt ein Vibe. Es hat gepasst, es war nice mit ihm. Wir haben uns gut verstanden."

Tiefer wollte die Influencerin auf die Verbindung mit Calvin allerdings nicht eingehen. Aurelia machte deutlich: "Ich sage noch nicht so viel dazu. Ist ja noch nicht fertig ausgestrahlt. Ich hasse ja spoilern, deswegen sage ich noch nicht allzu viel dazu, aber ja." Wie es mit den beiden Reality-TV-Bekanntheiten weitergeht und warum der Funke letztendlich nicht übersprang, können Fans immer freitags auf Joyn mitverfolgen.

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht und Calvin Ogara in "Match My Ex"

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