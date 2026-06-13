Fans feiern Sarah Connor für diesen heißen Schnappschuss

Sarah Connor (46) bringt ihre Community mit einem neuen Instagram-Post ordentlich ins Schwitzen: Die Sängerin teilt gleich zwei heiße Schnappschüsse vom Strand, auf denen sie im strahlend weißen Bikini zu sehen ist. Auf dem ersten Foto präsentiert Sarah ihren tätowierten Körper vom Hals abwärts, auf dem zweiten zeigt sie zusätzlich einen Teil ihres Gesichts. Unterlegt hat sie den Clip mit Madonnas (67) Kultsong "Vogue", genau an der Stelle, in der es ums Posen wie ein Model geht. Kurz vor ihrem Geburtstag am 13. Juni sammelt die Musikerin damit eine Flut an Likes und Kommentaren – und die kommen nicht nur von männlichen, sondern auch von vielen weiblichen Fans.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Follower mit Komplimenten. "Läuft ja richtig bei dir. Wie kann man bitte kurz vor dem Geburtstag noch so gut aussehen?" schwärmt eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere bezeichnet Sarah als die "hübscheste Frau auf dieser Welt" und versieht ihre Worte mit vielen Herz-Emojis. "Von Frau zu Frau, du bist einfach hot", kommentiert eine Followerin. Zahlreiche User feiern den durchtrainierten Body der Künstlerin und zeigen sich beeindruckt von ihrer sonnengebräunten Haut im Kontrast zum weißen Bikini. Auch der gewählte Song kommt richtig gut an: Viele finden, dass "Vogue" der perfekte Soundtrack für Sarahs souveräne Posen ist und den Glamour-Moment der Aufnahmen noch verstärkt.

Sarah ist es gewohnt, private Einblicke mit ihren Fans zu teilen – immer wieder zeigt die Popsängerin auf Social Media Ausschnitte aus ihrem Alltag, von Proben, Konzerten oder entspannten Auszeiten mit ihren Liebsten. Schon in der Vergangenheit präsentierte sich die vierfache Mutter gerne selbstbewusst und körpernah, ob im Bühnenoutfit oder im Urlaub. Ihre Community begleitet sie dabei seit Jahren treu und reagiert besonders auf authentische Momente aufmerksam. Zu großen Anlässen wie Geburtstagen oder Tourstarts häufen sich regelmäßig liebevolle Nachrichten, in denen Follower der Musikerin gratulieren und ihre besondere Ausstrahlung würdigen.

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gbrci / Future Image Sarah Connor, Musikerin

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor liegt in der Sonne

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Imago Popstar Sarah Connor live in der Uber-Arena, Berlin, am 14.03.2026