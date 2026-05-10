Kussfoto: Bethenny Frankel macht ihre neue Beziehung publik

Bethenny Frankel (55) macht es offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit hat ihre neue Beziehung mit Shane Campbell auf Instagram öffentlich gemacht – und zwar mit einem besonders innigen Foto. Auf dem Bild küssen sich die beiden verliebt unter einer glitzernden Discokugel. "Wenn ein Launch schon hart ist, dann ist das hier ein Diamant...", schrieb Bethenny am 9. Mai zu dem Pärchenfoto. Ihre Follower und zahlreiche Promigesichter aus dem Bravo-Universum reagierten begeistert auf das Liebesouting.

Zu den Ersten, die in den Kommentaren aufschlugen, gehörten Real Housewives-Stars: Melissa Gorga feuerte Bethenny mit "Los geht’s, Baby!" an, während Gretchen Rossi reihenweise Herzaugen-Emojis in den Feed schickte. Schon im April hatte das Magazin Page Six berichtet, dass Bethenny den in Miami ansässigen Investmentbanker Shane datet. Damals zeigten sich die beiden gemeinsam bei der Global Champions Arabians Tour in Miami Beach.

Bethenny war in der Vergangenheit zweimal verheiratet. Ihre zweite Ehe mit Jason Hoppy, mit dem sie 2010 Tochter Bryn bekam, endete in einem jahrelangen und belastenden Rosenkrieg, der sich über fast ein Jahrzehnt hinzog. "Es war so traumatisch. Es waren zehn Jahre meines Lebens. Ich verlor Haare. Ich dachte, ich würde es nie überstehen. Ich wollte es nicht", sagte Bethenny noch Ende 2025 im Podcast "Call Her Daddy". Nach dem Ende der Ehe führte die Unternehmerin eine Beziehung mit Dennis Shields, der im August 2018 im Alter von 51 Jahren an einer vermutlichen Überdosis starb. Zuletzt wurde Bethenny im Dezember 2024 mit ihrem damaligen Freund Tom Villante gesehen.

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Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / bethennyfrankel Shane Campbell und Bethenny Frankel, Mai 2026

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Backgrid Bethenny Frankel mit ihrem Partner, Silvester 2024

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