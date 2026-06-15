"Glück im Unglück": Pietro Lombardi meldet sich nach Crash

Nach dem schweren Autounfall am Sonntagabend in Köln meldet sich Pietro Lombardi (34) nun persönlich bei seinen Fans. Der Sänger wandte sich auf Instagram mit einem deutlichen Statement zu dem Vorfall. Dazu teilte er ein Foto seines völlig zerstörten Autos und versicherte seinen Followern, dass es ihm und allen anderen Beteiligten den Umständen entsprechend gut gehe.

In seinem Posting zog Pietro ein eindeutiges Fazit des Schockmoments: "Glück im Unglück gehabt. Gott sei Dank geht es allen Beteiligten soweit gut und das ist das Allerwichtigste. Passt auf euch auf, Freunde", schrieb er unter das Bild des beschädigten Fahrzeugs. Damit machte der 34-Jährige deutlich, dass er trotz des heftigen Unfalls vor allem das Positive in den Vordergrund stellt.

Der Unfall hatte sich am Sonntagabend in Köln ereignet, als Pietro mit seinem Audi Q8 an der Kreuzung Marktstraße und Bonner Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Besonders tragisch an dem Timing: Der Crash passierte kurz nach dem deutschen WM-Sieg gegen Curaçao, als die Stimmung eigentlich ausgelassen war. Der schwarze Wagen des Sängers wurde dabei an der Front massiv beschädigt – die Motorhaube nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer komplett zerstört.

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Auto nach seinem Unfall

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