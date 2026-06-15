Fans in Sorge: Nathalie Volk liegt offenbar im Krankenhaus

Beunruhigende Neuigkeiten von Nathalie Volk (29): Das Model hat sich bei seinen Followern mit einem Foto aus dem Krankenhaus gemeldet und damit eine Welle der Besorgnis ausgelöst. Auf dem Bild liegt sie in einem Krankenhausbett, über ihre Beine ist eine Decke gebreitet. Ihr Gesicht ist auf dem Foto nicht zu sehen. In einer weiteren Instagram-Story zeigt die 29-Jährige außerdem einen großen Strauß roter Rosen sowie eine Genesungskarte, unterzeichnet von ihrem Partner Frank Otto. Er wünscht ihr eine "superschnelle und hoffentlich schmerzfreie Erholung".

Warum die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Krankenhaus liegt, verrät sie ihren Fans nicht. Sie hält sich bisher zu den Hintergründen ihres Aufenthalts komplett bedeckt. Lediglich mit ein paar herzlichen Worten meldete sich Nathalie noch bei ihrer Community: "Vielen Dank für all die lieben Nachrichten und Genesungswünsche. Ich habe euch alle lieb", schrieb die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story auf Englisch, Deutsch und Russisch.

Nathalie wurde durch ihre Teilnahme an der achten Staffel von Germany's Next Topmodel im Jahr 2013 bekannt, damals belegte sie den vierten Platz. Mit dem Format verbindet sie aber keine guten Erinnerungen: Zuletzt besuchte sie die ehemalige GNTM-Villa in Los Angeles, von der nach einem Brand nur noch eine Ruine übrig ist. Der Anblick der Überreste stimmte sie nachdenklich. Seit Oktober 2020 tritt das Model offiziell unter dem Namen Miranda DiGrande auf, der nach eigenen Angaben bereits seit 2017 ihr Künstlername war.

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Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

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Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

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Getty Images Nathalie Volk auf dem roten Teppich einer Fashion Show