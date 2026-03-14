Dolly Partons emotionales Comeback auf der Dollywood-Bühne

Dolly Parton (80) hat sich zurückgemeldet und ihren ersten großen öffentlichen Auftritt seit Monaten absolviert. Die Country-Legende eröffnete am Freitag die 41. Saison ihres Freizeitparks Dollywood in Tennessee und sprach dabei erstmals ausführlich über die gesundheitlichen Probleme, die sie in den vergangenen sechs Monaten aus der Öffentlichkeit fernhielten. Auf der Bühne stand die 80-Jährige gemeinsam mit Eugene Naughton, dem Präsidenten der Dollywood Company. Vor den begeisterten Besuchern gestand die Sängerin laut Entertainment Weekly: "Ich hatte ein paar kleine gesundheitliche Probleme, und wir kümmern uns gut darum. Ich war einfach ausgelaugt und erschöpft, in Trauer um Carl und wegen vieler anderer kleiner Dinge. Ich musste mich geistig, emotional und körperlich wieder aufbauen. Aber alles ist gut. Es hat mich nicht ausgebremst."

Dolly nutzte den Auftritt auch, um in die Zukunft zu blicken: In Dollywood soll später in diesem Jahr die bislang teuerste Attraktion der Parkgeschichte eröffnen, die "NightFlight Expedition", eine Mischung aus Indoor-Achterbahn und Wasserfahrt. Außerdem kündigte sie zwei neue Bühnenproduktionen für das diesjährige "I Will Always Love You Festival" an. Zuvor hatte die Entertainerin ihre Las-Vegas-Reihe "Dolly: Live in Las Vegas" von Dezember 2025 auf September 2026 verschoben. "Ich möchte, dass Fans und die Öffentlichkeit es direkt von mir hören: Leider muss ich meine bevorstehenden Las-Vegas-Konzerte verschieben", schrieb sie damals in einem Statement und fügte hinzu: "Ich habe mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen und meine Ärzte sagen, ich müsse ein paar Eingriffe machen. Wie ich zu ihnen scherzte: Es ist wohl Zeit für meinen 100.000-Meilen-Check – nur ist es nicht der übliche Besuch bei meinem Schönheitschirurgen."

Privat hatte sich Dolly in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon im Herbst hatte ihre Schwester Freida Fans dazu aufgerufen, für sie zu beten – woraufhin die "Jolene"-Interpretin in einem Video auf Social Media klarstellte: "Ich wollte, dass ihr wisst, dass ich nicht sterbe. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Ich glaube nicht, dass Gott mit mir fertig ist, und ich bin auch noch nicht fertig mit der Arbeit." Auch bei einer geplanten Ehrung in die Hall of Fame des internationalen Freizeitparkverbands sowie bei der Verleihung eines Ehren-Oscars konnte die Künstlerin nur per Video-Botschaft dabei sein. In ihrer Oscar-Dankesrede erklärte sie: "Ich bin gesegneter, als ich es je erträumt habe. So eine Ehrung macht mich nur noch entschlossener, Wege zu finden, Menschen zu helfen." Dass Dolly nun ausgerechnet in Dollywood, ihrem Herzensprojekt seit den 80er-Jahren, wieder persönlich vor ihren Fans steht, markiert für viele Anhänger einen wichtigen Schritt auf ihrem weiteren Weg nach der Zeit der Trauer um Carl.

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Getty Images Dolly Parton spricht beim CMA Fest im Music City Center in Nashville, moderiert von Rachel Smith

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025