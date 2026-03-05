Emotionaler Moment: Kinderklinik nach Dolly Parton benannt

Dolly Parton (80) hat am Donnerstag eine bewegende Ankündigung gemacht, die ihre Fans weltweit berührt hat. Die Country-Ikone verkündete in einer Video-Botschaft auf Instagram, dass ein Kinderkrankenhaus in Ost-Tennessee künftig ihren Namen tragen wird. In einem glamourösen weißen Jumpsuit mit goldenen Details und Schmetterling-Motiven wandte sich die Sängerin direkt an ihre Fans und erklärte ihr neuestes philanthropisches Projekt. "Ich habe immer geglaubt, dass jedes Kind eine faire Chance verdient, gesund, hoffnungsvoll und umgeben von Liebe aufzuwachsen", begann Dolly ihre Ansprache. Aus dem East Tennessee Children's Hospital wird nun das Dolly Parton Children's Hospital.

In ihrer emotionalen Videobotschaft schwärmte die "Jolene"-Interpretin von der Arbeit des Krankenhauses, das seit fast 90 Jahren Kinder mit "mitfühlender und talentierter Fürsorge" behandelt. "Sie sehen Kinder nicht nur als Patienten, sondern als kostbare Leben. Jedes mit einer Geschichte und einer Zukunft", erklärte sie. In einem Statement fügte die Sängerin hinzu: "Jedes Kind verdient erstklassige Versorgung, eingehüllt in Freundlichkeit und Liebe." Die Fans reagierten überwältigt in den Kommentarspalten. "Hat noch jemand anderes bei dieser Nachricht geweint? Wohlverdiente Ehre", schrieb ein Fan, während ein anderer kommentierte: "Gerade am Heulen." Weitere Nutzer teilten ihre Bewunderung mit Worten wie "Dolly, du bist das Beste von uns" oder "Wir haben sie nicht verdient".

Das Krankenhaus wurde ursprünglich 1937 eröffnet und ist der wichtigste Anbieter pädiatrischer Dienstleistungen in der Region. Dolly ist eine der bekanntesten Philanthropinnen unter den Prominenten und setzt sich seit langem für das Wohlergehen von Kindern ein. Die Country-Sängerin hatte selbst keine eigenen Kinder mit ihrem verstorbenen Ehemann Carl Dean, ist aber eine liebevolle Tante für ihre Nichten und Neffen, so auch für ihr Patenkind Miley Cyrus (33). Gegenüber dem Magazin Saga erklärte sie einst, dass einer der Gründe dafür ihr intensiver Auftrittsplan war. "Ich hatte meine Karriere und meine Musik, und ich war auf Reisen. Wenn ich Kinder gehabt hätte, wäre ich bei ihnen zu Hause geblieben und hätte mir Sorgen um sie gemacht", sagte sie. "Ich sage immer, Gott hat mir keine Kinder gegeben, damit alle Kinder meine sein können."

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023

Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen