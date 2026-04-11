Neue Jeanskollektion: Dolly Parton (80) posiert bauchfrei

Dolly Parton (80) meldet sich mit einem großen Fashion-Statement zurück: Die Country-Legende präsentiert jetzt ihre neue Denim-Linie "Dolly's Joleans", die sie gemeinsam mit Khloé Kardashians Marke Good American auf den Markt bringt. In einem ihrer jüngsten Beiträge auf Instagram zeigt sich die Sängerin bauchfrei im Jeans-Bustier, trägt ihr Jeanshemd offen und kombiniert eine hoch geschnittene Bluejeans mit einem roten Bandana-Gürtel. Dass Dolly bereits 80 Jahre alt ist, sieht man ihr auf den Fotos kaum an, finden viele ihrer Fans. "Du siehst aus wie 45", kommentiert ein Nutzer unter dem Post. Wie die Sängerin in der Caption erklärt, wolle sie dem zeitlosen Klassiker Denim mit der Kollektion "neues Leben" einhauchen und ihren Fans ein ganz besonderes Gefühl geben.

Im Gespräch mit "Good Morning America" verriet Dolly laut E! News, dass Jeans sie "durch jede Phase" ihres Lebens begleitet haben und deshalb das Herzstück der neuen Pieces seien. Auf Instagram ergänzt sie zu der gemeinsamen Linie mit Good American: "Wenn jemand diese Sachen anzieht, will ich, dass er sich mutig, schön und ganz er selbst fühlt." Während sie für die Kampagne mit bauchfreiem Top ihren durchtrainierten Bauch präsentiert, zeigt sie in weiteren Looks, wie vielseitig sie die Teile kombiniert – von sexy Festival-Outfits bis hin zu lässigen Everyday-Styles. Für Dolly ist die Denim-Kollektion eines von mehreren Projekten, mit denen sie in diesem Jahr wieder verstärkt ins Rampenlicht zurückkehrt.

Denn die Musikerin hatte sich zuvor für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bei einem Auftritt in ihrem Freizeitpark Dollywood berichtete sie ihren Fans laut Eventmitschnitt offen von gesundheitlichen Problemen, um die sie sich zuletzt gekümmert habe. Zusätzlich habe sie der Tod ihres Mannes Carl Dean vor einem Jahr stark belastet. Dolly erzählte: "Ich war einfach erschöpft und abgenutzt, trauerte um Carl und einige andere kleine Dinge liefen auch noch." Sie habe sich selbst spirituell, emotional und körperlich wieder aufbauen müssen. Doch die "I Will Always Love You"-Interpretin versicherte, dass es ihr nun wieder gut gehe und sie voller Tatendrang sei.

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville

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Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin