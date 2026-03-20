"Hannah Montana"-Special gibt es nur dank Dolly Partons Tipp

Fans des Disney-Hits Hannah Montana dürfen sich bei Dolly Parton (80) bedanken, dass das große Special zum 20-jährigen Jubiläum der Serie überhaupt zustande kommt. Miley Cyrus (33) verriet gegenüber dem Magazin Variety, dass sie einen ungewöhnlichen Trick von ihrer Patentante und Country-Legende gelernt habe. "Sie hat mir gesagt, wenn du willst, dass etwas passiert, dann bewirb es, bevor es existiert. Dann kann niemand Nein sagen", erklärte die Sängerin. Genau diese Strategie setzte sie in die Tat um und begann bereits im Juni vergangenen Jahres, ein "Hannah Montana"-Jubiläumsspecial zu bewerben, obwohl zu diesem Zeitpunkt buchstäblich noch keine Pläne dafür existierten.

Die Reaktionen der Fans überzeugten schließlich Disney von dem Projekt. Nachdem Miley den Hype hatte aufbauen lassen, wandte sie sich an den Sender und zeigte die begeisterten Reaktionen mit den Worten: "Ich sage euch, das wäre riesig." Charlie Andrews, Vizepräsident von Disney Branded Television, bestätigte gegenüber Variety: "Sie hat es durch ihren Willen zur Existenz gebracht." Erst sechs Monate nach Mileys ersten Andeutungen begannen die tatsächlichen Planungen für das Special, was für Disney zu einem regelrechten Sprint wurde. Andrews betonte, dass Miley bei jeder Entscheidung darauf geachtet habe, dass das Format für die Fans gemacht wird.

Das Special, das am 24. März auf Disney+ erscheinen wird, verspricht einen emotionalen Trip in die Vergangenheit. Miley wird vor Live-Publikum von Podcast-Moderatorin Alex Cooper (31) interviewt, performt mehrere Klassiker aus der Serie und trifft auf ihre ehemalige Disney-Kollegin Selena Gomez (33). Zudem sind nachgebaute Sets der Originalserie zu sehen sowie ein emotionales Wiedersehen mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (64). Die Serie über die Teenagerin Miley Stewart, die ein Doppelleben als Popstar Hannah Montana führt, startete 2006 und katapultierte Miley zum Weltstar. "Ich sehe täglich, wie wichtig Hannah für die Menschen ist", erklärte die Musikerin und erzählte, dass Fans sie auf Reisen immer wieder mit "Hannah"-Merchandise beschenken und fragen, ob es jemals eine weitere Staffel geben wird.

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025

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Getty Images Miley Cyrus bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana