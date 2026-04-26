Droht jetzt das Netflix-Aus für Prinz Harry und Meghan?

Hinter den Kulissen von Netflix soll es zwischen dem Streamingriesen und Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mächtig brodeln. Was einst als milliardenschwere Traumpartnerschaft begann, steht laut Insidern nun offenbar vor dem Aus. Das Paar hatte 2021 einen Deal mit Netflix abgeschlossen, der angeblich rund 100 Millionen Dollar (umgerechnet 85.034.013 Euro) wert ist. Doch jetzt, mitten in den Vorbereitungen zu einer geplanten Polo-Serie aus Florida, soll die Zusammenarbeit unter erheblichem Druck stehen. Quellen berichten gegenüber dem Magazin Ok!, dass Harry und Meghan noch vor Drehbeginn zahlreiche Forderungen an Netflix stellen würden – und damit die Geduld beim Sender auf eine harte Probe stellen.

"Innerhalb des Unternehmens wächst das Gefühl, dass dies ein Moment hätte sein sollen, um die Dinge zu stabilisieren und das Vertrauen zu Netflix wieder aufzubauen. Stattdessen wird es komplizierter", zitiert das Magazin Ok! einen Insider. Netflix gehe es vor allem darum, seine hohen Investitionen zurückzubekommen, während Harry und Meghan das neue Projekt offenbar als Bestätigung ihres Einflusses interpretierten. "Im Grunde treiben sie ihre schwindende Beziehung zu Netflix gerade an den Rand", so die Quelle weiter. Zusätzlich zur Spannung rund um die neue Serie soll das Paar außerdem eine interne Untersuchung über Leaks zu ihren Projekten gefordert haben – was den Druck auf die ohnehin belasteten Teams noch weiter erhöht habe. Innerhalb von Netflix sind die Meinungen gespalten: Manche Manager sehen die Sussexes weiterhin als globalen Quotenmagneten, andere – vor allem aus den Produktionsteams – stehen der Zusammenarbeit deutlich kritischer gegenüber.

Den Grundstein für den Netflix-Deal legten Harry und Meghan nach ihrem Abschied vom britischen Königshaus im Jahr 2020. Ihren bislang größten Streaming-Erfolg feierten die beiden 2022 mit der Doku-Serie "Harry & Meghan", die zum meistgestreamten Doku-Debüt der Plattform wurde. Seitdem haben sich allerdings keine vergleichbaren Erfolge eingestellt. Meghans Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" schaffte es laut Berichten nicht einmal in die Top 300 der meistgesehenen Sendungen auf Netflix und wird nicht fortgesetzt. Auch die Zusammenarbeit mit ihrem Lifestyle-Label As Ever hat der Konzern inzwischen beendet. Die geplante Polo-Serie gilt nun als entscheidender Moment für die Zukunft der Partnerschaft.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harrys Ankunft am Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne während ihres Australienbesuchs

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne