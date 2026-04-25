Herzogin Meghan gibt Braut einen ehrlichen Hochzeitstipp

Während ihres Australien-Aufenthalts hat Herzogin Meghan (44) einer Braut eine persönliche Videobotschaft geschickt – und dabei einen herzlichen Rat mit auf den Weg gegeben. In dem Clip, den Meghan in ihren Instagram Stories teilte und der offenbar bei einem Besuch des Bondi Surf Bathers' Life Saving Club in Sydney am 17. April aufgenommen wurde, wandte sich die Herzogin direkt an eine Frau namens Ellie, deren Vater offenbar bei dem Treffen anwesend war. "Ellie, ich bin hier mit deinem Vater. Ich wollte dir einfach zur Hochzeit gratulieren. Genieße die Hochzeit, aber es geht mehr um die Ehe", sagte Meghan in dem Video. "Hab eine wundervolle, schöne Ehe und ein Leben voller Liebe." Zum Abschluss zeigte sie auf den Mann neben ihr und warf der Braut einen Kuss zu.

Der Clip entstand während der viertägigen Reise, die Meghan gemeinsam mit Prinz Harry (41) nach Australien unternommen hatte. Der Besuch beim Bondi Surf Club war dabei einer der emotionaleren Programmpunkte: Dort trafen die beiden unter anderem Ersthelfer, Überlebende des Terroranschlags am Bondi Beach vom Dezember 2025 sowie Vertreter des Sydney Jewish Museum. Neben solchen karitativen und philanthropischen Terminen umfasste der Aufenthalt auch private und geschäftliche Verpflichtungen.

Meghans Ratschlag über die Bedeutung der Ehe bekommt noch eine besondere Note, wenn man bedenkt, dass sie und Prinz Harry im nächsten Monat ihren achten Hochzeitstag feiern. Das Paar hatte sich im Mai 2018 in einer royalen Zeremonie in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Queen Elizabeth II. (†96) verlieh den beiden bei ihrer Heirat die Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Inzwischen sind Meghan und Harry Eltern von zwei Kindern: Sohn Archie wurde im Mai 2019 geboren, Tochter Lilibet im Juni 2021. Die Familie lebt in Kalifornien, nachdem das Paar Anfang 2020 seinen Rückzug aus dem britischen Königshaus öffentlich machte.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Queen Elizabeth, Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Balkon vom Buckingham Palast