Millie Mackintosh spricht offen über den Brustkrebs-Schreck

Millie Mackintosh (36) hat offen über ihre Angst vor Brustkrebs gesprochen. Nachdem die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin einen Knoten an ihrer linken Brust entdeckte, suchte sie unverzüglich ihren Hausarzt auf. Ein Ultraschall lieferte keine eindeutigen Ergebnisse, weshalb eine Biopsie erforderlich war. Millie beschrieb die Zeit des Wartens auf die Ergebnisse gegenüber Irish News als "nervenaufreibend und beängstigend". Sie hatte Glück, der Knoten war gutartig und vermutlich durch hormonelle Veränderungen verursacht. Doch schon während der Sorgenphase versprach sie sich selbst, anderen zu helfen. Nun machte sie ihr Vorhaben wahr.

Nach der erleichternden Diagnose schloss sich Millie einer Benefizaktion der Brustkrebsorganisation CoppaFeel! an, um auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen. Bei einem fünftägigen Charity-Marsch durch die Sahara legte sie mit prominenter Unterstützung 100 Kilometer zurück. Mit von der Partie: Giovanna Fletcher (40), Ashley James, Drag-Star Bimini und Carrie Hope Fletcher. Millie betonte die Wichtigkeit, seinen Körper gut zu kennen, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Sie mahnte, jede noch so kleine Veränderung ernst zu nehmen.

Privat lebt Millie mit ihrem Ehemann Hugo Taylor, ebenfalls ein ehemaliger "Made in Chelsea"-Star, und ihren beiden Töchtern Sienna und Aurelia in London. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass Brustgesundheit keine Nebensache bleibt. In den sozialen Medien macht sie mit kreativen Kampagnen wie #LookAtYourBoobs darauf aufmerksam, dass regelmäßige Kontrollen oft unterschätzt werden. "Ich war wirklich schockiert zu hören, dass fast die Hälfte der britischen Frauen ihre Brüste noch immer nicht regelmäßig checkt", schrieb sie auf Instagram. Das möchte sie nach ihrem eigenen Brustkrebs-Schreck ändern und über das Thema aufklären. Dabei nutzt sie nicht nur ihre Reichweite, sondern auch ihre persönliche Geschichte, um andere zu inspirieren und zu ermutigen, ihrem Körper mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im Mai 2023

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, Realitystar

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh und ihre Tochter, November 2024