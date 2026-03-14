Nancy Grace verteidigt öffentlich Savannah Guthries Familie

Nancy Grace hat sich beim True Crime Summit auf dem SXSW-Festival zum Verschwinden von Nancy Guthrie geäußert und dabei deutlich gemacht, dass sie die Familie der vermissten 84-Jährigen für unschuldig hält. Bei der Veranstaltung am 13. März gab die TV-Persönlichkeit zu, ebenso ratlos wie die Öffentlichkeit zu sein, warum die Behörden nach fast sechs Wochen noch immer keine konkreten Spuren hätten. Seit dem mysteriösen Verschwinden der Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54) können Ermittler nur auf eine Aufnahme einer Türklingelkamera verweisen, die einen maskierten und bewaffneten Mann zeigt, der versucht, das Gerät außer Betrieb zu setzen. Die einzige Information über den Verdächtigen ist bisher, dass er einen Rucksack trug, der exklusiv bei Walmart verkauft wird.

Internetnutzer hatten zunächst spekuliert, dass Nancys Tochter Annie Guthrie und deren Ehemann Tommaso Cioni etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten, da sie Berichten zufolge die letzten Personen waren, die Nancy lebend gesehen haben. Auch die Tatsache, dass Annies Auto zur Untersuchung herangezogen wurde, befeuerte die Vermutungen. Mitte Februar stellte das örtliche Sheriff-Büro jedoch klar, dass Savannah und ihre Verwandten als Verdächtige ausgeschlossen worden seien. Nancy Grace erklärte beim Summit, warum sie der Familie Glauben schenkt: "Auch wenn es viele Jahre her ist, seit ich Savannah Guthrie zum ersten Mal traf, möchte ich versichern: Sie ist kein falscher TV-Mensch. Sie ist echt, genau wie sie im Fernsehen ist. Sie ist super-intelligent." Die Moderatorin führte weiter aus, dass sie es für unmöglich halte, dass Savannah als ausgebildete Anwältin ein Familienmitglied unterstützen würde, wenn sie es verdächtigen würde. "Alle True-Crime- und Jura-Fans würden sagen, dass man sich zuerst die Familie anschaut. Natürlich tut man das, denn statistisch sind es meistens die. Aber ich glaube nicht, dass das in diesem Fall so ist", führte sie ihre Gedanken weiter aus.

Sheriff Chris Nanos bestätigte am 13. März gegenüber NBC News, dass die Ermittler glauben, ein Motiv für die Tat zu kennen, dieses jedoch nicht öffentlich preisgeben wollen. "Wir glauben, wir wissen, warum er das getan hat, und wir glauben, dass es gezielt war, aber wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher", erklärte er. Ob Nancy Guthrie noch am Leben ist, bleibt unklar. Die 84-Jährige ist auf einen Herzschrittmacher angewiesen und benötigt täglich Medikamente. Savannah hat auf Instagram um Hinweise auf den Verbleib ihrer Mutter gebeten und eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar, umgerechnet rund 900.000 Euro, für Informationen ausgesetzt, die zur "Rückkehr" ihrer Mutter führen.

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Collage: Tara Ziemba/Getty Images, Getty Images Collage: Nancy Grace und Savannah Guthrie

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy