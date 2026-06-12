Jennifer Lopez' neuer Film hat eine geheime Schluss-Szene

Achtung, Spoiler! Jennifer Lopez (56)' neue Netflix-Romcom "Office Romance" hält nach dem Abspann noch eine versteckte Überraschung bereit. Etwa zehn Sekunden nach dem Ende des Films folgt eine geheime Post-Credit-Szene, die nicht nur das Schicksal von Jennifers Figur, Airline-Chefin Jackie Cruz, und deren Love-Interest Daniel Blanchflower (Brett Goldstein, 45) enthüllt, sondern auch jede Menge pikante Geheimnisse der restlichen Belegschaft ans Licht bringt. Die Szene spielt sich im Büro des HR-Mitarbeiters George Dudek (Tony Hale, 55) ab, der eine Meldung nach der anderen verkraften muss.

Das größte Geheimnis der Szene: Jackies beste Freundin Sydney Bloom (Betty Gilpin) hat ihr Baby nicht, wie im Film behauptet, durch künstliche Befruchtung bekommen. Wie Sydney gesteht, ist Marcus aus der Poststelle der Vater – und die beiden schlafen schon seit etwa eineinhalb Jahren miteinander. Ihre Geschichte über die künstliche Befruchtung hatte sie sich demnach ausgedacht, um nicht gegen die ursprüngliche AirCruz-Richtlinie zu verstoßen, die Büroromanzen verboten hatte. Daneben enthüllt die Szene noch zahlreiche weitere Affären unter den Kollegen. Das größte Highlight aber: Jackie und Daniel sind mittlerweile verlobt – und planen ihre Hochzeit in London, inklusive Freiflügen für alle Mitarbeiter. Regisseur Ol Parker verriet gegenüber Netflix Tudum, dass Drehbuchautor Joe Kelly die Szene an einem einzigen Nachmittag schrieb und das gesamte Filmteam sie auch nur an einem Tag drehte. "Es ist eine schöne Art, mit ein paar knackigen Lachern zu enden", so Parker.

Jennifer Lopez und Brett Goldstein spielen in "Office Romance" ein Büropärchen – und dieser Umstand sorgte auch abseits der Leinwand für Gesprächsstoff. Bei der Premiere des Films in New York legten die beiden auf dem roten Teppich einen gemeinsamen Auftritt hin, der Gerüchte über eine mögliche echte Romanze zwischen ihnen anheizte. In der Sendung "The Today Show" wurden sie von Moderatorin Savannah Guthrie (54) direkt gefragt, ob sie ein Paar seien – und drucksten dabei herum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Brett Goldstein bei der Netflix-Premiere von "Office Romance" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Weltpremiere von Netflix’ "Office Romance" im Egyptian Theatre: Tony Hale in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Brett Goldstein und Jennifer Lopez bei der New-York-Premiere von "Office Romance" im Regal Union Square.