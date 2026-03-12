Kate Hudson hatte Luxus-Kindheit dank Goldie Hawn und Kurt

Kate Hudson (46) hat in einem Podcast offen über ihre privilegierte Kindheit gesprochen und dabei verraten, wie der anspruchsvolle Arbeitsalltag ihrer Eltern Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74) ihr Leben prägte. In der Sendung "On Film…With Kevin McCarthy" erklärte die Schauspielerin, dass die vollen Terminkalender ihrer berühmten Eltern sie oft von der Familie fernhielten. Gleichzeitig räumte Kate ein, dass genau diese Arbeit ihnen einen außergewöhnlich privilegierten Lebensstil ermöglichte. "Ich habe so viel Bewunderung für die Arbeit meiner Eltern. Ich denke, sie sind brillante Schauspieler, also wenn ich ihre Arbeit sehe, sehe ich alles, was sie von der Familie weggenommen hat. Ich sehe alles, was den Lebensstil ermöglicht hat, den wir hatten, und die Privilegien, die wir als Kinder hatten", erzählte die heute 46-Jährige.

Kate und ihr Bruder Oliver Hudson (49) wuchsen hauptsächlich bei ihrer Mutter Goldie und deren Partner Kurt auf, den die Geschwister liebevoll "Pa" nennen. Goldie war von 1976 bis 1982 mit Bill Hudson (76) verheiratet, mit dem sie Kate und Oliver bekam. Die Beziehung der beiden Kinder zu ihrem leiblichen Vater war kompliziert – Goldie beschrieb Bill in der Vergangenheit als "abwesenden Vater". Kurt, der seit über 40 Jahren an Goldies Seite ist, übernahm stattdessen die Vaterrolle. 1986 kam der gemeinsame Sohn Wyatt Russell zur Welt.

Von ihrer Mutter lernte Kate, im Schauspielgeschäft mutig und unabhängig zu bleiben. "Gott sei Dank hatte ich eine Mutter, die sagte: 'Geh deinen eigenen Weg'", verriet sie gegenüber dem Magazin Variety. Niemand werde Künstler, um in einen Käfig gesperrt zu werden, und man müsse furchtlose, riskante Entscheidungen treffen. Auch Kurt gab ihr einen wichtigen Rat mit auf den Weg, wie die Schauspielerin im Podcast erzählte: "Liebe, was du tust, weil du es liebst. Liebe es nicht, weil du dich darauf verlässt." Goldie selbst hatte Kate während ihrer Schulzeit zunächst davon abgehalten, ins Filmgeschäft einzusteigen, weil sie ihr ein "normales Leben" ermöglichen wollte, wie sie gegenüber dem Magazin People zugab.

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

Getty Images Kate Hudson und Goldie Hawn bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery"

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood