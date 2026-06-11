Unangenehm: Scooter Braun saß bei den Finals in Taylors Nähe

Bei Spiel vier der NBA Finals im Madison Square Garden in New York kam es zu einer potenziell sehr unangenehmen Begegnung: Scooter Braun (44) und Sydney Sweeney (28) tauchten im Publikum des Basketballspiels auf – und saßen dabei nur wenige Meter von Taylor Swift (36) entfernt. Die Sängerin hatte einen Courtside-Platz direkt neben Serienstar Mariska Hargitay (62) ergattert, während das Pärchen nur wenig weiter hinten Platz genommen hatte. Aufmerksame Fans bemerkten die brenzlige Sitzordnung, nachdem Entertainment Tonight ein Video vom Abend veröffentlicht hatte. Auf der Plattform X reagierten User geschockt. "Warum fällt mir erst jetzt auf, dass Scooter Braun hinter ihr sitzt", schrieb ein fassungsloser Nutzer.

Scooter hatte vor dem Spiel auf Social Media bereits seine Vorfreude zum Ausdruck gebracht. Dass er dabei fast mit Taylor zusammentreffen würde, dürfte er wohl kaum eingeplant haben. Taylor selbst war in passender Knicks-Stimmung erschienen: Sie und Mariska trugen übereinstimmende blau-orangefarbene T-Shirts mit der Aufschrift "Stevie Knicks". Auch die Schwestern Alana und Este Haim waren dabei und trugen ähnliche, mit witzigen Sprüchen bedruckte Shirts. Die New York Knicks traten bei dem Spiel gegen die San Antonio Spurs an.

Scooter und Taylor verbindet seit Jahren ein öffentlicher Streit – ausgelöst durch Scooters Kauf der Masterrechte an Taylors frühen Alben. Zuletzt hatte Scooter in einem Podcast berichtet, die Sängerin in seinem gesamten Leben kaum wirklich kennengelernt zu haben: Er habe sie nur etwa dreimal getroffen und nie ein richtiges Gespräch mit ihr geführt. Mariska und Taylor hingegen verbindet offensichtlich eine herzliche Freundschaft: Die Schauspielerin war bereits in Taylors Musikvideo zu "Bad Blood" aus dem Jahr 2015 aufgetreten. Zudem trägt eine von Taylors Katzen den Namen Olivia Benson – benannt nach Mariskas berühmter Figur aus "Law & Order: Special Victims Unit". Die Schauspielerin revanchierte sich daraufhin, indem sie ihre eigene Katze Karma nannte – nach einem Song aus Taylors Album "Midnights".

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Getty Images Scooter Braun bei der Ausstellung und Reception zu "Borrowed Spotlight" in Los Angeles, 3. Februar 2026

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Getty Images Este Haim, Taylor Swift und Mariska Hargitay feuern die New York Knicks in den NBA Finals im Madison Square Garden an

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Getty Images Taylor Swift bei Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden