Prinzessin Ines stiehlt den schwedischen Royals die Show

Prinzessin Ines sorgt beim großen 80. Geburtstag von König Carl Gustaf (80) für den wohl entzückendsten Moment des Tages: Beim feierlichen Te Deum in der Schlosskirche in Stockholm trägt Prinz Carl Philip (46) seine jüngste Tochter liebevoll auf dem Arm und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. Während sich die royale Elite aus ganz Europa zum Dankgottesdienst versammelt und die offiziellen Feierlichkeiten für den Monarchen beginnen, wandern die Blicke vor allem zu der kleinen Ines. Die Miniroyal, die Anfang Februar ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, wird von Papa in die Kirche getragen und beobachtet mit großen Augen das Geschehen. Ein Anblick, der auf Fotos und Videos vom royalen Jubeltag die Herzen vieler Royalfans höherschlagen lässt.

Schon vor dem Gottesdienst hatte Ines beim Auftritt der schwedischen Königsfamilie auf dem Balkon des Schlosses alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Während König Carl Gustaf, Königin Silvia (82) und die übrigen Royals die traditionelle Geburtstagsparade auf dem Schlosshof verfolgen, stiehlt die Jüngste der Familie mit ihren neugierigen Blicken und lustigen Grimassen die Show. In der Schlosskirche zeigt sich die Prinzessin dann im cremefarbenen Rüschenkleid mit passender Schleife im Haar ganz im festlichen Look. An der Seite ihres Vaters, der sie immer wieder sanft an sich drückt, wirkt sie bereits wie eine kleine Profi-Prinzessin, auch wenn sie auf einigen Bildern noch etwas skeptisch in die Kameras schaut.

Für Prinz Carl Philip und seine Frau Sofia ist Ines das vierte Kind und die erste Tochter – ein echter Familienzuwachs, der ursprünglich gar nicht geplant war. In einem früheren Interview mit Vogue Scandinavia erklärte Sofia: "Mein Mann und ich kommen beide aus einer Familie mit drei Kindern, also dachten wir, dass das eine gute Zahl wäre und wir damit zufrieden sind. Aber glücklicherweise ist da noch ein Bonus unterwegs. Wir fühlen uns sehr demütig und dankbar. Es war vielleicht nicht geplant, aber jetzt sind wir sehr, sehr aufgeregt – besonders die Kinder." Ines gilt seitdem in der Familie liebevoll als "Bonus Baby" und vervollständigt das Patchwork aus Brüdern, Cousinen und Cousins im schwedischen Königshaus.

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Imago Prinz Carl Philip mit seiner einjährigen Tochter Prinzessin Ines

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Getty Images Feier zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf: Königin Silvia mit Prinzessin Ines, Prinzessin Estelle und Prinzessin Sofia am Schloss in Stockholm

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Getty Images Prinzessin Sofia mit ihren Kids: Prinzessin Ines, Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian