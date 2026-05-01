Klaas Heufer-Umlauf lässt mit Muskelfoto Fanherzen schmelzen

Ein einzelner Schnappschuss in der Instagram-Story von Kumpel Simon Gosejohann (50) versetzt die Community von Klaas Heufer-Umlauf (42) derzeit in kollektive Ekstase: Das Foto, das inzwischen nur noch auf X in Fanposts abrufbar ist, zeigt den Moderator mit Schnauzbart im hautengen Muscleshirt, von der Sonne geblendet, während seine wohl definierten Oberarme derart deutlich hervortreten, dass User ihn kurzerhand zum "deutschen Brad Pitt" adelten. Andere tauften den ProSieben-Star scherzhaft in "Klaas Heufer-Umhau" um und staunten über die unerwartete Definition. "Ich wusste, dass er Krafttraining macht, aber dass der so ripped ist?", staunte ein Nutzer.

Dabei ist der stramme Bizeps keineswegs ein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Disziplin. Bis 2019 galt der heute 42-Jährige als schwerer Kettenraucher, bevor er den Glimmstängel gegen Hantelscheiben tauschte. Nach dem Rauchstopp und einer leichten Gewichtszunahme zog Klaas die Reißleine und krempelte pünktlich zur Pandemie seinen Lebensstil radikal um. Im Podcast "Hotel Matze" erklärte er gelassen, dass er mit 30 Jahren gemerkt habe, nicht mehr ohne Konsequenzen "alles in sich hineinfressen" zu können. Seither stehen gesunde Ernährung und regelmäßiger Sport fest auf dem täglichen Plan des Quiz-Moderators.

Obwohl der beeindruckende Muskel-Schnappschuss anderes vermuten lässt, geht es Klaas im Alltag gern gelassen an. Seinen Anspruch an sich selbst, seinen Körper und seine Gesundheit beschrieb er in einem Interview zuletzt entspannt: Es gehe nicht darum, "jeden Tag fit wie ein Turnschuh die Tür aufzureißen und der Welt zu sagen: 'Ich komme jetzt!'" Sein Privatleben hält der 42-Jährige trotz des viralen Fotos weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner Frau Doris Golpashin (45), die er 2022 heiratete und mit der er seit 2012 zusammen ist, hat er zwei Söhne.

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Imago Klaas Heufer-Umlauf bei der Aufzeichnung von "Kölner Treff" im WDR Studio BS 3, Köln, 06.11.2025

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Imago Klaas Heufer-Umlauf an der Glühweinhütte im Einkaufszentrum "Das Schloss", Berlin, 07.12.2025

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Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin, November 2024