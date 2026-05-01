"Wäre fast gestorben": Menowin Fröhlich nahm 90 Kilogramm ab

Menowin Fröhlich (38) feiert bei DSDS aktuell ein Comeback, das optisch wie stimmlich sprachlos macht. Unglaubliche 90 Kilogramm hat das einstige Sorgenkind der RTL-Castingshow abgespeckt, nachdem die Waage zeitweise lebensgefährliche 170 Kilo anzeigte. Hinter der neuen Silhouette, die Menowin mit einem neuen Teint unterstreicht, steckt ein dramatischer Überlebenskampf gegen Fressanfälle und die Drogensucht, die den Sänger fast in den Abgrund rissen. Im Gespräch mit Bild blickt er nun auf seine dunkelste Phase zurück und findet für seinen einstigen gesundheitlichen Zustand erschreckend deutliche Worte. "Ich wäre fast gestorben", gesteht Menowin offen im Interview über seine radikale Wende.

Der Weg zum neuen Ich erforderte eiserne Disziplin und den Mut, alte Muster endgültig zu durchbrechen. Professionelle Hilfe und ein strenger Alltag halfen dem heute 38-Jährigen schließlich, den Teufelskreis aus Sucht und Kilos zu verlassen. Eine zentrale Rolle spielte dabei seine Partnerin, die Menowin als emotionale Stütze zur Seite stand und ihn vor Rückfällen bewahrte. Trotz des sichtbaren Erfolgs bleibt der Sänger demütig und betont, dass seine Reise noch lange nicht am Ende ist. In der Show erntet er aber bereits jetzt Lob in Hülle und Fülle: "Ich könnte dich wirklich knutschen!", jubelte Dieter Bohlen (72) kürzlich angesichts der beeindruckenden Verwandlung und seiner stimmlichen Präsenz auf der Bühne.

Menowins Rückkehr ins Rampenlicht spaltet derweil die Gemüter der Zuschauer. Während Bushido (47) den Auftritt des in München geborenen Musikers mit "Ich liebe den einfach, geil!" feierte, brodelt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung gewaltig. Viele Fans werfen dem Sender eine Bevorzugung des erfahrenen Kandidaten vor und kritisieren den unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Neulingen. Menowin lässt sich von der Kritik jedoch nicht beirren und konzentriert sich lieber auf seine Performance und den Rückhalt seiner Familie.

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ActionPress Menowin Fröhlich im September 2020

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja