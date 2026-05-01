So erlebte Xatars Witwe Farvah den Todestag des Rappers

Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod von Rapper Xatar (†43) hat seine Witwe Farvah Hajabi in der ARD-Sendung "Deep und deutlich" erstmals ausführlich über den Moment gesprochen, der ihr Leben erschütterte. Der Musiker war am 7. Mai 2025 mit nur 43 Jahren völlig überraschend verstorben. Für Farvah begann die Ungewissheit bereits einige Zeit vor der traurigen Nachricht – als ihr Mann telefonisch nicht erreichbar war. "Das war schon sehr untypisch. Also ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt", schildert sie den Tag, an dem sie über Stunden hinweg eine böse Vorahnung quälte.

Als am Abend die Gewissheit an ihrer Tür klingelte, brach für die Mutter von fünf Kindern eine Welt zusammen. Der Verlust des Partners, mit dem sie über Jahre zusammengewachsen war, fühlte sich für sie wie eine Amputation der eigenen Identität an. "Ich habe in diesem Moment alles verloren, was ich selber bin", so Farvah über den Schmerz. Die Endgültigkeit seines Todes ist für sie bis heute schwer zu greifen. "Wenn das so überraschend und unerwartet ist, dann wartet man jede Sekunde darauf, teilweise bis heute, dass man wach wird", beschreibt sie den Zustand zwischen Realität und Albtraum.

Trotz der tiefen Trauer kämpft Farvah leidenschaftlich dafür, das künstlerische Erbe ihres Mannes zu bewahren, der neben seiner eigenen Rapkarriere in seiner Hochzeit mehrere erfolgreiche Labels wie Alles oder Nix Records gegründet hatte. Farvah sorgte nicht nur für die Fertigstellung einer großen Dokumentation über den Rapper, sondern steckt auch mitten in den Vorbereitungen für ein emotionales Großevent. In der Kölner Lanxess-Arena organisiert die Witwe zum ersten Todestag am 7. Mai 2026 das "Tribute to Xatar"-Konzert. Es ist ihr Weg, den Mann zu ehren, mit dem sie so lange eine Einheit bildete.

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Imago Rapper Xatar (Giwar Hajabi) und Ehefrau Farvah Hajabi in Köln, Oktober 2022

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Imago Farvah Hajabi bei der Premiere der Dokuserie "XATAR – Ein Leben ist nicht genug" in Berlin, 30.04.2026

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Getty Images Xatar, Rapper