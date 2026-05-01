Betrog Ex: Julius und Henna Urrehman bandelten drei Jahre an

Aufruhr in der Villa: In der aktuellen Folge von Match My Ex prallen Henna und Julius Tkatschenko nach Monaten Funkstille wieder aufeinander – und alte Gefühle kochen hoch. Die beiden Realitystars hatten über drei Jahre eine On-off-Geschichte am Laufen, die einst in einer guten Freundschaft begann und schließlich im Streit endete. Jetzt stehen sie sich im TV-Experiment unerwartet gegenüber. Der Zündstoff: Henna erfuhr erst im Nachhinein, dass Julius während ihrer drei gemeinsamen Jahre in einer Beziehung war und seiner Partnerin mit ihr fremdging: "In der letzten Show, in der ich war, da war Julius' Ex-Freundin auch drin. Die hat mir dann erzählt, dass an den Zeitpunkten, an denen ich was mit ihm hatte, da war sie noch mit ihm zusammen."

Julius habe ihr damals gesagt, sie seien getrennt und er "hasse" seine Ex. Schließlich herrschte tiefes Schweigen. "Ich habe sechs Monate nichts von ihm gehört. Gar nichts mehr", schildert Henna. Auch Julius ringt um Worte: "Hätte ich gewusst, dass Henna hier ist, wäre ich vermutlich nicht hier eingezogen, weil so viel passiert ist. Es hat mich so emotional berührt, dass wir von einem Schlag auf den anderen keinen Kontakt hatten." Er geht sogar noch weiter: "Ich würde sagen, dass der Break-up zwischen Henna und mir der schlimmste war, der bisher passiert ist."

In der Show kommt es zur Aussprache und beide geben sich eine weitere Chance. Julius bricht das Eis: "Du warst ein wichtiger Part in meinem Leben und ich lieb dich irgendwie immer noch in meinem Herzen." Auch Henna habe ihn sehr vermisst. Kurz darauf witzeln beide vor Calvin Steiner darüber, dass sie "eh bald rummachen" werden – und es passiert genau das. Im Einzelinterview mahnt sich Henna jedoch selbst zur Vorsicht: "Das ist so mein und Julius' Ding. Innerlich sage ich aber: Henna, bitte sei nicht dumm." Julius sieht das Flirten mit seiner alten Freundin hingegen locker: "Sie weiß, dass wenn ich ein, zwei Tage mit ihr exklusiv bin, dass ich sie nicht gleich heiraten werde. [...] Die Henna sieht das zu tausend Prozent wie ich. Ich kenne sie auch schon seit ein paar Jahren und sie verfährt sich nicht in irgendwas. Vor allem nicht mit mir."

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CH Media Entertainment Henna und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Influencerin

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