Bei den Oscars: Conan O'Brien schockt mit Epstein-Witz

Conan O'Brien (62) hat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für Aufsehen gesorgt. Der 62-jährige Comedian, der als Gastgeber durch den Abend führte, kündigte bereits im Vorfeld an, dass die Show politisch werden könnte – und hielt sein Versprechen. Während seiner Eröffnungsmoderation im Dolby Theatre in Los Angeles wies er zunächst darauf hin, dass zum ersten Mal seit 2012 keine britischen Schauspieler in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" oder "Beste Hauptdarstellerin" nominiert seien. Doch dann folgte der Knaller: "Ein britischer Sprecher sagte: 'Ja, nun, zumindest verhaften wir unsere Pädophilen'", scherzte Conan und sorgte damit für einen kontroversen Moment.

Mit seinem Witz spielte der Moderator offenbar auf Andrew Mountbatten-Windsor (66) an, der am 19. Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen wurde. Die Verhaftung erfolgte nach der Veröffentlichung von E-Mails, die er mit Jeffrey Epstein (†66) ausgetauscht haben soll. Auch in den sogenannten Epstein-Akten werden zahlreiche prominente Amerikaner erwähnt, darunter bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Unterhaltung. Allerdings wurde bisher niemand in den USA offiziell angeklagt. Conan ließ es nicht bei diesem einen politischen Witz: Nach einer Werbepause begrüßte er die Zuschauer mit den Worten "Willkommen zurück! Wir kommen live aus dem 'Hat-einen-kleinen-Penis'-Theater. Mal sehen, ob er seinen Namen davor setzen will!" – eine Anspielung auf Donald Trumps (79) Vorliebe, Gebäude nach sich zu benennen.

Der Comedian, der am 18. April seinen 63. Geburtstag feiern wird, ist bekannt für seinen scharfzüngigen Humor. Als ehemaliger Moderator der "Tonight Show" scheut Conan sich nicht davor, auch heikle Themen anzusprechen. Bei den diesjährigen Oscars bewies er einmal mehr, dass er bereit ist, Grenzen auszutesten und auch unbequeme Witze zu machen. Die Oscar-Verleihung wurde live auf ABC übertragen und fand im Dolby Theatre at Ovation Hollywood statt – jenem Theater, das Conan kurzerhand umbenannte, um seine Pointe zu landen.

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Getty Images Conan O'Brien moderiert die 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Donald Trump in Washington, DC, 25. Oktober 2019

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein