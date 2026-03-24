Conan O'Brien enthüllt das Geheimnis seiner Ehe mit Liza

Conan O'Brien (62) und seine Frau Liza Powel O'Brien strahlten nach der Oscar-Verleihung nun auf der legendären Vanity-Fair-Party in Los Angeles. Im Gespräch mit Brittany Broski für Vanity Fair verriet der Comedian dann augenzwinkernd, wie sie zu Hause für Harmonie sorgen: "Wir wurden gerettet, weil wir in ein Haus gezogen sind, das ein Badezimmer für mich und ein Badezimmer für dich hatte", sagte Conan an Liza gerichtet. "Ich glaube, das hilft wirklich … man sagt, das trägt wesentlich dazu bei, eine Ehe aufrechtzuerhalten."

Liza reagierte daraufhin gelassen: "Ich finde es nicht schlecht", warf sie lächelnd ein, woraufhin Conan scherzte: "Du findest es nicht schlecht, das sind also zwei Verneinungen – sie mag es." Brittany legte nach und fragte das Paar, welcher "Party-Typ" sie seien: "Drücken Sie sich an die Wand oder stehen Sie nackt auf der Bar?", erkundigte sie sich laut People Magazine. "Von jedem eins – und Sie können raten, wer was macht", witzelte Liza. Conan nickte und fügte augenzwinkernd hinzu: "Ich werde nackt sein, denn eindeutig bin ich von uns beiden der, den man nackt sehen will."

Conan, der in diesem Jahr die Oscars moderierte, lernte Liza 1999 kennen, als er ein Segment für "Late Night with Conan O'Brien" in ihrer Werbeagentur drehte. Für den Komiker war es Liebe auf den ersten Blick, wie das People Magazine berichtet. "Irgendwo im Archiv bei NBC gibt es Aufnahmen von mir, wie ich mich buchstäblich vor laufender Kamera in meine Frau verliebe", erzählte Conan 2012 in einem Interview mit Piers Morgan (60). Das Paar heiratete daraufhin 2002 in Lizas Heimatstadt Seattle und hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder: Tochter Neve, geboren im Oktober 2003, und Sohn Beckett, geboren im November 2005.

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Getty Images Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien bei den Oscars 2025

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Getty Images Conan O'Brien, 2023

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Getty Images Liza Powel O'Brien und Conan O'Brien, Dezember 2018