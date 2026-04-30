Chaos pur: GNTM-Models verzweifeln am wilden Tier-Catwalk

Bei Heidi Klum (52) herrscht mal wieder Ausnahmezustand: In der neuen Folge von Germany's Next Topmodel müssen die Kandidatinnen und Kandidaten beim Entscheidungswalk die Energie eines zugeteilten Tieres verkörpern – und das sorgt für pures Chaos vor den Kameras. Mit glitzernden Outfits, schweren Perücken und auffälligen Kopfteilen geht es für die angehenden Models auf den Catwalk, um sich einen Platz in der heiß begehrten Top Ten zu sichern. Unterstützung und strenge Blicke zugleich gibt es von Gastjuror Billy Porter (56), der gemeinsam mit Heidi die Walks direkt während des Laufens mit Punkten bewertet. Doch nicht alle können mit ihren skurrilen Tieren wie Delfin, Oktopus oder Schnecke etwas anfangen – bei einigen bricht die Verzweiflung offen durch.

Besonders Anika sorgte für einen unvergesslichen Moment: Die Kandidatin bog auf dem Catwalk falsch ab und landete schlichtweg daneben – sie lief neben dem Laufsteg auf dem Boden weiter. Billy Porter zeigte sich fassungslos und fragte: "Wie kann man denn bei einer Fashionshow den Catwalk verpassen?" Anika erhielt dafür nur vier Punkte von beiden Juroren. Auch Louis, dem der Delfin zugelost worden war, haderte den ganzen Tag mit seiner Aufgabe. Sein Walk fiel schnell und aggressiv aus, die Pose wirkte unbeholfen – Heidi kommentierte trocken: "Er geht wie ein Zinnsoldat." Mit vier und fünf Punkten gehörte er zu den Schlusslichtern. Ganz anders dagegen Ibo und Tony, die beide die Höchstpunktzahl von zehn Punkten von beiden Juroren kassierten. Alexavius überzeugte mit neun und zehn Punkten, und auch Aurelie und Daphne schlugen sich mit je acht Punkten solide. Marlene wiederum hielt ihre Endpose so lange, dass Billy Porter sie schließlich auffordern musste zu gehen – was Heidi zu der Frage verleitete: "Warum geht sie denn nicht wieder?"

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie unterschiedlich die Kandidatinnen und Kandidaten ticken: Einige suchen den Schulterschluss, feuern sich an und probieren gemeinsam Moves, andere – wie Godfrey – vertrauen lieber auf ihr eigenes Konzept. Am Ende der Entscheidung, bei der es um den Einzug in die Top Ten der Staffel ging, mussten Louis und Julia die Show verlassen. Die zehn verbliebenen Models, die es in die nächste Runde schafften, sind Ibo, Godfrey, Tony, Luis und Alexavius sowie Daphne, Anika, Anna, Aurelie und Marlene. Für Louis war der Abend besonders bitter: Sein Shooting verlief ziemlich gut. Doch bereits während des Walks hatte er seinen Frust kaum verbergen können und ließ seine schlechte Laune offen erkennen.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Billy Porter bei GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Louis beim Entscheidungswalk für die Top Ten

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Julia beim Entscheidungswalk für die Top Ten

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