Trennungsschmerz? Kelly Osbourne zeigt ihr neues Tattoo

Kelly Osbourne (41) hat sich nach der Trennung von ihrem Verlobten Sid Wilson (49) ein neues Tattoo stechen lassen. Die britische Musikerin teilte in ihrer Instagram-Story ein Video, das zeigt, wie sie sich einen orangefarbenen Stern auf den Brustkorb tätowieren lässt. Das neue Motiv befindet sich direkt neben einem bereits vorhandenen Tattoo an ihren Rippen. Die Aufnahmen zeigen Kelly entspannt auf dem Rücken liegend, während ihr Freund Luigi Carbone, ein Tätowierer aus London, an dem Design arbeitet. Die Tochter von Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) hatte sich das Tattoo einen Tag nach einem Besuch von Lily Allens (40) "West End Girl"-Tour in der britischen Hauptstadt stechen lassen, bei dem sie von engen Freunden begleitet wurde.

Zu dem Video postete Kelly zudem eine kryptische Botschaft auf Instagram: "Ich liebe diesen Satz. 'Vergib dir selbst, dass du nicht schon früher wusstest, was dir nur die Zeit lehren konnte.'" Die nachdenklichen Worte deuten darauf hin, dass die Trennung von Sid nicht ohne Schwierigkeiten verlief. Einem Insider zufolge, der sich gegenüber People äußerte, habe Kelly derzeit eine "herausfordernde Zeit" durchgemacht. "Es war sehr emotional für sie. Sie hat viel um die Ohren", erklärte die Quelle. Der Tod ihres Vaters Ozzy, der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an Herzversagen starb, belaste sie noch immer stark. Kelly sei außerdem sehr darauf fokussiert, für ihre Mutter Sharon (73) da zu sein, mit der sie unglaublich eng verbunden sei.

Kelly und Sid hatten sich im Juli 2025 verlobt, nur wenige Wochen bevor Ozzy verstarb. Der Slipknot-Musiker hatte backstage bei der finalen Black-Sabbath-Show in Birmingham vor Kellys Eltern um ihre Hand angehalten. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Sidney, der im November 2022 geboren wurde und inzwischen drei Jahre alt ist. Das Paar lebte zunächst auf einer 100 Hektar großen Farm in Iowa, doch nach dem Tod ihres Vaters machte Kelly, die sich vehement gegen Bodyshaming wehrt, Großbritannien zu ihrem festen Lebensmittelpunkt. Berichten zufolge sei es für Kelly und Sid schwierig gewesen, alles unter einen Hut zu bringen, insbesondere weil sie unterschiedliche Prioritäten hatten, wo sie ihre Zeit verbringen wollten. Dies habe ihre Beziehung laut Daily Mail zusätzlich belastet. Kelly hat das Liebes-Aus noch nicht öffentlich bestätigt.

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Getty Images Kelly Osbourne bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney und ihrem Partner Sid Wilson