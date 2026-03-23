Sieben Monate nach Antrag: Kelly Osbourne ist wohl getrennt

Kelly Osbourne (41) soll ihre Verlobung gelöst haben. Berichten von Daily Mail zufolge haben die Tochter von Ozzy Osbourne (†76) und Sid Wilson (49) ihre Beziehung und somit auch ihre Verlobung im Stillen beendet. Der Slipknot-Star machte Kelly erst vor sieben Monaten einen Antrag. Konkrete Gründe für das Liebes-Aus sind bisher nicht bekannt. Auch bestätigte das Ex-Paar seine Trennung noch nicht selbst. Kelly und Sid haben einen gemeinsamen Sohn namens Sidney, dessen Sorgerecht sie sich im besten Falle nun wohl teilen werden. Insidern zufolge habe Kelly zuletzt einige schwierige Monate gehabt. Der Tod ihres berühmten Vaters habe die Situation für sie erschwert: "Kelly und Sid haben beschlossen, ihre Verlobung aufzulösen. Kelly hat nach dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Der Trauerprozess war unglaublich schwer, und sie hat alles getan, um damit fertig zu werden."

Auch wenn es in der Öffentlichkeit kaum sichtbar war, sollen die Britin und der Rocker schon länger Probleme gehabt haben. Direkt aufgegeben haben die beiden laut der Quelle aber nicht: Eine Zeit sollen sie noch um ihre Beziehung gekämpft haben – vor allem dem gemeinsamen Sohn zuliebe. Letztendlich sei eine Trennung aber der beste Weg gewesen. "Kelly hat im vergangenen Jahr viel durchgemacht. Trotz allem bleibt sie nüchtern und konzentriert sich nun auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter, um nach vorne zu blicken", meint der Insider aus ihrem Umfeld weiter.

Verlobt waren Kelly und Sid seit Sommer 2025. Der 47-Jährige machte ihr Backstage beim Abschiedskonzert von Black Sabbath einen Antrag. Doch das Ende des vergangenen Jahres sollte ein großer Einschnitt für den Osbourne-Clan werden – an eine Hochzeit war sicherlich nicht zu denken. Nur wenige Wochen später starb Ozzy beinahe unerwartet. Auch wenn die Rock-Legende schon lange gesundheitlich zu kämpfen hatte, kam der Tod doch überraschend. Mit Kelly, ihrer Mutter Sharon (73) und ihren Geschwistern trauerten Fans auf der ganzen Welt und zahlreiche Wegbegleiter. Die darauffolgenden Monate waren sichtbar schwer für die ganze Familie.

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Dezember 2025

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

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Getty Images Sid Wilson, Musiker