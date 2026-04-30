Halswirbelbruch: Jürgen Klinsmann bangte um seinen Sohn

In der Welt des Profifußballs liegen Triumph und Tragödie oft nur Sekundenbruchteile auseinander. Für Jonathan Klinsmann, der sich beim italienischen Zweitligisten Cesena FC gerade als verlässliche Nummer eins etabliert hatte, endete die laufende Spielzeit am 18. April auf dramatische Weise. Bei einem heftigen Zusammenprall im Auswärtsspiel gegen US Palermo zog sich der 29-Jährige einen Bruch des ersten Halswirbels zu. Während Jonathan rasch auf einer Trage vom Platz gebracht und medizinisch erstversorgt wurde, erlebte sein Vater Jürgen Klinsmann (61) bange Stunden: Ihm blieb zunächst nur das Warten auf verlässliche Informationen.

Die Nachricht von der komplexen Fraktur seines Sohnes erreichte den ehemaligen Bundestrainer in seiner Wahlheimat, den Vereinigten Staaten, mehr als 10.500 Kilometer entfernt. "Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, was es bedeutet, wenn man eine solche Nachricht als Eltern erfährt und dann noch die Bilder sieht, wie der Sohn vom Platz getragen wird", gab Jürgen im Interview mit dem Hamburger Abendblatt einen Einblick in seine Gefühlswelt. Für ihn war die räumliche Trennung in diesem Moment eine zusätzliche Zerreißprobe, da der Wunsch, sofort bei seinem Kind zu sein, in einer solchen Ausnahmesituation übermächtig ist.

Inzwischen gibt es jedoch erste positive Signale aus der medizinischen Abteilung: Die Prognose sei aufgrund der guten physischen Verfassung des Sportlers stabil. Auch Jonathan selbst wandte sich bereits über die sozialen Medien an seine Community und bestätigte sein vorzeitiges Saisonaus. Trotz der Schwere der Verletzung blickt er kämpferisch in die Zukunft und bedankte sich bei Fans und Familie für den Zuspruch. "Die Genesung wird dauern, das ist sicher. Aber zum Glück ist er in den allerbesten Händen", resümierte sein Vater im Interview erleichtert.

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Imago Jürgen Klinsmann mit Sohn Jonathan Klinsmann, August 2018

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Getty Images Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung in Südkorea

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Getty Images Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung in Südkorea