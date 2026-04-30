Ehe nicht ausgeschlossen: Kris Jenner schwärmt von Beziehung

Kris Jenner (70) hat im Podcast "Khloé in Wonder Land" ihrer Tochter Khloé Kardashian (41) offen über ihre Beziehung zu Corey Gamble (45) gesprochen – und dabei auch Hochzeitsgerüchte kommentiert. Die Unternehmerin ließ durchblicken, dass eine Ehe mit dem 45-Jährigen nicht ausgeschlossen ist. Auf die Frage, ob die Hochzeitsglocken für sie und Corey läuten könnten, antwortete sie laut der kürzlich veröffentlichten Podcast-Episode: "Man weiß ja nie. Ich bin voller Überraschungen." Und an Khloé gewandt scherzte sie: "Du könntest Blumenmädchen sein."

Auch Trennungsgerüchte, die in der Vergangenheit immer wieder kursierten, thematisierte die Matriarchin – allerdings ohne großes Aufhebens. "Ich glaube, ihn hat es wahrscheinlich mehr gestört als mich", sagte Kris offen. Sie erklärte, dass ihr voller Alltag ihr schlicht keine Zeit lasse, sich mit Klatsch zu beschäftigen: "Ich habe keine Zeit, auf Dinge einzugehen, weil ich so beschäftigt bin und so viel natürliche Ablenkung durch mein echtes Leben habe – durch die Dinge, die mir wirklich wichtig sind: meine Enkelkinder, meine Kinder, ich, meine Mutter CeCe, Corey, wir alle." Den 25-jährigen Altersunterschied zu Corey kommentierte sie gelassen: "Für uns ist Alter nur eine Zahl. Ich habe das nicht geplant. Man plant nicht, wen man lieben wird – das passiert einfach."

Kris und Corey lernten sich im August 2014 auf der Geburtstagsparty von Modedesigner Riccardo Tisci auf Ibiza kennen. Schon kurz darauf machte die Unternehmerin die Beziehung auf Instagram offiziell, und beim Met Gala-Auftritt 2016 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Seitdem teilen die beiden ihr Leben in Realityshows und auf Social Media. Kris war zuvor mehr als 20 Jahre lang mit Caitlyn Jenner (76) verheiratet, bevor das Paar 2013 die Trennung bekannt gab. Davor hatte sie eine Ehe mit Robert Kardashian Sr. (†59) geführt, über den sie zuletzt erzählt hatte, wie sie ihn als Teenager in den 1970er-Jahren an einer Rennbahn kennenlernte.

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Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, September 2025

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Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und Khloé Kardashian im September 2025 in New York

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Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin