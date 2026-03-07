Simone Lugners Partymarathon endet im Krankenbett

Simone Lugner musste alle ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen absagen und liegt derzeit krank im Bett. Die 44-Jährige, die in der vergangenen Woche noch von Event zu Event eilte, wurde von einer hartnäckigen Erkältung ausgebremst. Auch beim prominenten VIP-Frühstück bei Familie Barbaro in der Regina Margherita musste die Lugner-Witwe passen. Im Gespräch mit oe24 bestätigte sie ihre Erkrankung, wobei ihre angeschlagene Stimme verriet, dass es ihr nicht gut geht. "Ich bin ziemlich erkältet. Außer arbeiten und schlafen mache ich aktuell gar nichts", erklärte Simone und machte deutlich, dass sie sich gezwungenermaßen zurückziehen musste.

Noch vor wenigen Tagen war die 44-Jährige auf dem Wiener Society-Parkett nahezu allgegenwärtig. Sie besuchte die glanzvolle Falco Night, die Modepräsentation von Humanic im "Jaz in the City" sowie einen Termin bei Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer. Dieser unermüdliche Einsatz forderte nun jedoch seinen Tribut. Trotz der Zwangspause zeigt sich Simone pflichtbewusst und konzentriert sich auf das Wesentliche: Arbeit und die notwendige Regeneration. Ein kompletter Rückzug kommt für sie nicht infrage.

Simone scheint damit das Erbe ihres verstorbenen Ehemanns Richard Lugner (†91) anzutreten, der zeitlebens nach dem Motto "Wer rastet, der rostet" lebte. Der Baulöwe war für seinen vollen Terminkalender bekannt und verließ Veranstaltungen erst, wenn das letzte Blitzlicht erloschen war. Auch er kehrte des Öfteren mit einer Verkühlung oder sogar einer Lungenentzündung von seinen nächtlichen Streifzügen heim. Richard Lugner war im Alter von 91 Jahren verstorben.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

Imago Simone Lugner im Wiener Rathaus

Imago Richard Lugner und Simone am Hochzeitstag im Juni 2024