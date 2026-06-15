Shania Twain macht Missbrauch durch Stiefvater öffentlich

Shania Twain (60) hat erschütternde Details über ihre Kindheit preisgegeben: Die 60-jährige Sängerin wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf – in einem Zuhause, das von Gewalt und Tristesse geprägt war. In dieser Zeit habe sie ihr Stiefvater Jerry nicht nur geschlagen, sondern auch sexuell missbraucht. "Er hat mich obenrum begrapscht und mich dazu gezwungen, ohne Oberteil herumzulaufen – und ich war schon in der Pubertät", erinnert sich Shania im Interview mit The Times. Bis heute verfolge sie "dieses peinliche, schreckliche Gefühl, aus meiner eigenen Haut schlüpfen zu wollen", so die Musikerin.

Auch gegenüber ihrer Mutter Sharon wurde Jerry gewalttätig. Als Shania elf Jahre alt war, schlug ihr Stiefvater ihre Mutter bewusstlos und drückte ihren Kopf mehrfach in die Kloschüssel. Diesen Kreislauf der Gewalt wollte die Sängerin um jeden Preis durchbrechen: "Es gab viele Momente, in denen mir klar wurde, dass ich mich auf keinen Fall jemals auf eine gewalttätige Beziehung einlassen würde. Ich war bereits dabei, mir meinen eigenen Schutzschild und mein Selbstvertrauen aufzubauen, um mich selbst zu verteidigen. Ich sah eine Mutter, die das für sich selbst nicht tat, und ich wollte nicht so werden wie meine Mutter", so die Sängerin. Diese schmerzhafte Vergangenheit hat Shania auf ihre ganz eigene Art verarbeitet: Ihr freizügiger Stil auf Albumcovern und auf der Bühne sei für sie ein bewusstes Zurückgewinnen von Kontrolle über den eigenen Körper gewesen.

Geprägt wurde Shania nicht nur von der Gewalt, sondern auch von einem frühen, schweren Verlust: Ihre Mutter und ihr Stiefvater kamen 1987 bei einem Autounfall ums Leben – Shania war damals erst Anfang 20. Sie übernahm die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister und wurde zu einer Art Mutterfigur des Haushalts. Zu ihren Geschwistern ist sie bis heute eng verbunden: Sie teilen die Erinnerungen an ihre schwierige Kindheit. Gleichzeitig zeigt sich die Musikerin nach außen inzwischen als Frau, die mit 60 offen über ihren Weg zu Selbstliebe und Selbstbewusstsein spricht – auch, wenn ihr verändertes Aussehen in den vergangenen Wochen in sozialen Netzwerken viel diskutiert wurde. Für sie selbst scheint jedoch vor allem eines im Vordergrund zu stehen: die Kontrolle über den eigenen Körper zurückzugewinnen und den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen.

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Imago Sängerin Shania Twain in Los Angeles, Februar 2026

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Instagram / shaniatwain Sängerin Shania Twain bei einem Konzert in Las Vegas, 2025

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