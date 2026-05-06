TV-Hammer: Feiert "Hausmeister Krause" etwa bald Comeback?

Könnte "Hausmeister Krause" schon bald auf dem Bildschirm zurückkehren? Schauspieler Tom Gerhardt (68) hat jetzt beim Bild-Renntag im Promiflash-Interview überraschend ein mögliches TV-Comeback seiner Kultfigur Dieter Krause angedeutet. "Da sind gerade Gespräche unterwegs, die darf ich noch nicht ganz verraten. Aber weil die Wiederholung oder auch das Streaming mit Krause so gut läuft und so beliebt ist – das hat natürlich Fernsehmacher inspiriert, um zu sagen: 'Hey, das wäre jetzt mal ein Thema'", verriet der Schauspieler. Damit dürfte Tom für echte Aufregung unter den Fans der Erfolgsserie sorgen.

Auf die Frage, ob er noch engen Kontakt zu seinen damaligen Co-Stars habe, antwortete der Schauspieler: "Allerdings, weil wir sind ja dauernd auf Theatertournee." In den vergangenen vier Jahren stand Tom mit dem Bühnenprogramm "Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal" über 600 Mal in Deutschland auf der Bühne. Dieses Jahr sind nur noch wenige Restshows geplant. Als Nachfolgeprogramm wartet aber bereits das nächste Stück: "Und jetzt hauen wir 'Hausmeister Krause Armageddon' demnächst auch noch raus als Nachfolgeprogramm", kündigte er an.

Das TV-Publikum kennt Hausmeister Krause seit 1999, als Tom die Rolle des Kölner Hausmeister- und Dackelfans Dieter Krause in der gleichnamigen Serie zum ersten Mal übernahm. Über acht Staffeln hinweg wurde die Figur zu einem echten Kulthit – bis die Serie vor rund 13 Jahren ihr Ende fand. Es bleibt spannend, ob Krause nach seinem Theater-Comeback bald auch wieder über die TV-Bildschirme flimmert. Dass der Charakter beim Publikum nach wie vor so gut ankommt, dürfte die Gespräche noch mal deutlich beflügeln – wie Tom selbst andeutet.

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Imago Tom Gerhardt beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, Mai 2026

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Imago Tom Gerhardt im Promiflash-Interview beim BILD-Renntag 2026

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Imago Tom Gerhardt in "Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal" auf der Theaterbühne, Oktober 2025