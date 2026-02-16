"Real": Barack Obama glaubt an Existenz von Außerirdischen

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) hat in einem Gespräch mit dem politischen Podcaster Brian Tyler Cohen überraschende Worte zum Thema außerirdisches Leben gefunden. "Sie sind real", erklärte Obama im "No Lie"-Podcast und enthüllte damit, dass er fest an die Existenz von Aliens glaubt. Dennoch betonte er, keine eigenen Begegnungen mit Außerirdischen gehabt zu haben. Auch die berühmte "Area 51", oft Gegenstand von Verschwörungstheorien, sei laut Obama kein Aufbewahrungsort für außerirdische Wesen oder Technologien. "Es sei denn, es gibt eine riesige Verschwörung, von der sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten ausschließen", fügte er augenzwinkernd hinzu.

Das Thema beschäftigt Obama offenbar schon seit Langem. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit wollte er wissen, ob es geheime Labore oder Hinweise auf außerirdisches Leben gebe, wie er schon 2021 in der "Late Late Show" mit James Corden (47) verraten hatte. Damals erklärte er scherzhaft, dass dies eine der ersten Fragen war, die er nach seinem Regierungsantritt stellte. Auch an anderer Stelle sprach Obama darüber, wie sich unumstößliche Beweise auf die Gesellschaft auswirken könnten. Es könnte zu neuen religiösen Bewegungen oder Diskussionen über Verteidigungssysteme führen, meinte er einst im Podcast "The Ezra Klein Show". Im Gespräch mit Cohen blieb Obama allerdings konkrete Beweise weiter schuldig, und es wurde dazu auch nicht nachgehakt.

Auch abseits des Politik-Talks lässt sich erkennen, wie sehr die Alien-Frage Barack persönlich beschäftigt. Der Autor und Familienvater blickt in Interviews immer wieder philosophisch auf den Platz der Menschheit im All. "Meine ganze Politik basiert auf der Tatsache, dass wir winzige Organismen auf einem kleinen Staubkorn sind, das im All schwebt", erklärte er im Gespräch. Freunde und Wegbegleiter beschreiben den ehemaligen Präsidenten seit Jahren als jemanden, der sich für Sterne, Raumfahrt und die großen Rätsel der Wissenschaft ebenso interessiert wie für die ganz menschlichen Geschichten, die er in seinen Büchern und Reden immer wieder aufgreift.

Getty Images Barack Obama, Januar 2025

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Getty Images Barack Obama und seine Tochter Sasha, Dezember 2016