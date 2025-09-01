"Schwere Phase": Maren Wolf weiß bei Lyan oft nicht weiter

YouTuberin Maren Wolf (33) steht gerade vor einer besonders herausfordernden Phase in ihrer Mutterrolle. Ihr Sohn Lyan River (5) testet derzeit sämtliche Grenzen aus und bringt die Influencerin an den Rand ihrer Kräfte. Auf Instagram teilte sie ihre Erfahrungen mit ihren Followern und schrieb offen: "Grenzen austesten, Tränen, Diskussionen. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht mehr richtig zu ihm durchzukommen." Maren versucht, mit Ruhe und viel Erklärung vorzugehen, gibt aber zu: "Ehrlich? Im Moment weiß ich oft nicht weiter." Mit ihren Worten richtete sie sich auch an andere Mütter, um ihnen zu zeigen: "Ihr seid nicht allein."

Die Familienplanung der Wolfs bleibt trotz der schwierigen Phase mit ihrem Sohn ein Thema, das ihnen am Herzen liegt, wie Maren jüngst in einem YouTube-Video anklingen ließ. Sie und ihr Ehemann Tobias Wolf planen ein Geschwisterchen für Lyan und träumen von einem weiteren Kind in ihrem Leben. Wie auch seine Eltern, kann der kleine Mann es ebenfalls kaum abwarten, dass Familienzuwachs kommt. "Wenn es nach Lyan geht, hätte er am liebsten eine achtjährige Schwester", verriet das Influencer-Paar lachend.

Maren thematisierte in der Vergangenheit häufiger ihren Wunsch nach weiterem Nachwuchs. Jüngst betonte sie unter Tränen in einem emotionalen Social-Media-Video, dass die Babywunschreise einer Achterbahnfahrt gleicht, die Höhen der Hoffnung und Tiefen der Enttäuschung mit sich bringt. In dem Clip teilte sie mit ihren Fans, dass ein Schwangerschaftsfrühtest zunächst positiv ausfiel – kurz darauf zeigte eine Sequenz jedoch, dass Maren kein Kind erwartet. Trotz der Rückschläge gibt der Social-Media-Star jedoch nicht auf: "Mein Herz weiß, dieser große Wunsch wird irgendwann wahr und dann dürfen wir unser kleines zweites Wunder in den Armen halten."

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan River

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Lyan River und Maren Wolf, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Lyan River, Tobias und Maren Wolf, April 2025