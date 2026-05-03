Flaschendrehen-Kuss: Joanna weint wegen Ex Calvin Steiner

Heftige Gefühlsachterbahn bei Match My Ex: In der aktuellen Folge gerät Joanna Lamprianidou mit ihrem Ex Calvin Steiner heftig aneinander. Auslöser ist das Spiel Flaschendrehen in der Villa, bei dem Calvin seine Top-zwei-Favoritinnen küssen soll. Er entscheidet sich für Joanna und Christin Pawlowski. Joanna blockt jedoch ab, also landet es nur bei einem Kuss auf die Wange. Die Situation kocht hoch, als Calvin in der Show zugleich mit weiteren Kandidatinnen flirtet. Joanna bricht in Tränen aus. Sie wirft ihrem Ex vor, widersprüchliche Signale zu senden: "Wie kannst du mir erzählen, ich will eigentlich nur dich und dann mit jemandem anderen rumknutschen, auch wenn es nur für ein Spiel ist."

Calvin verteidigt sich: "Sie wirft mir vor, dass wir immer an den gleichen Punkten stehenbleiben, aber sie ist der Grund, warum wir stehenbleiben." Im Einzelinterview gesteht er außerdem, dass auch Aurelia Lamprecht (27) und Sabrina Wlk für ihn infrage kommen: "Irgendwann ist die Attraktivität der anderen auch zu groß." Über ihre komplizierte Dynamik sagt Calvin weiter: "Es ist wie ein Labyrinth. Man kommt langsam zu einem Ende, aber es bauen sich immer Mauern auf." Joanna kämpft mit den Emotionen und weint: "Du hast so schöne Sachen gesagt, wie dass du es draußen mit mir versuchen willst." Aber Calvin macht unmissverständlich klar, dass ihm das Hin und Her Kraft kostet: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch diesen Geduldsfaden habe."

Während Joanna ihren Verflossenen vorerst im Regen stehen lässt, erscheint ein weißer Ritter in ihrer Not: Rob Solo, der ihr charmant zuredet. Er tritt als ruhiger Gegenpol auf und stärkt Joanna mit Komplimenten. "Du bist sehr interessant", schwärmt er – ein Satz, der Wirkung zeigt. Beide lachen miteinander und der Influencer nimmt sie in den Arm. "Wir hoffen, dass wir miteinander gematcht werden", beschreibt Rob seine Gefühlslage. Genau so kommt es schließlich in der Show: In der Matchnight werden Joanna und Rob tatsächlich als neues Duo zusammengeführt.

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Steiner und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"

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Joyn Rob Solo und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"