Jennifer Lawrence zeigt sich mit Cooke beim Dinner-Date

Jennifer Lawrence (35) und ihr Ehemann Cooke Maroney (41) haben sich zu einem gemeinsamen Abendessen in New York City aufgemacht. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, wurde das Paar am Donnerstagabend dabei gesichtet, wie es in Manhattan von einem Fahrzeug abgeholt wurde, um früh zum Dinner auszugehen. Die Schauspielerin trug dabei einen braunen Mantel über einem schwarzen Kleid, kombiniert mit schwarzen Kitten Heels. Cooke erschien komplett in Schwarz. Laut Just Jared war es einer der selteneren öffentlichen Auftritte des Paares.

Es ist nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass Jennifer in New York City auf sich aufmerksam machte. Zuletzt war die Oscarpreisträgerin bereits bei einem entspannten Mama-Alltag in den Straßen Manhattans gesichtet worden. Gemeinsam mit Cooke hat sie nun einen weiteren Stadtausflug absolviert – diesmal zu zweit und ohne Nachwuchs im Schlepptau. Erst Anfang des Jahres zeigten sich die beiden beim gemeinsamen Auftritt bei den Golden Globes 2026 – ein ebenfalls seltenes öffentliches Zusammentreffen des Paares.

Jennifer und Cooke sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Söhne zusammen. Ihr erster Sohn Cy kam im Februar 2022 auf die Welt, ihr zweites Kind wurde Anfang 2025 geboren. Neben ihrem Familienleben ist die Schauspielerin beruflich gerade besonders beschäftigt: Sie dreht aktuell in Europa den Psycho-Horrorfilm "What Happens at Night" an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) unter der Regie von Martin Scorsese (83). Außerdem steht fest, dass sie gemeinsam mit Josh Hutcherson (33) in "Sunrise on the Reaping" in die Welt von "The Hunger Games" zurückkehren wird.

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Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

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Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence bei einer Radtour in New York

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T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023