Oscar Isaac: Palpatines Star Wars-Rückkehr war improvisiert

Er ist wohl einer der berüchtigtsten Sätze der gesamten Star Wars-Geschichte – und der Mann, der ihn sprechen musste, leidet offenbar noch heute darunter. In "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 ist es Poe Dameron, gespielt von Oscar Isaac (46), der die Worte ausspricht: "Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt." Dieser eine Satz wurde schnell zum viralen Meme und gilt für viele Fans als Symbol für eine überhastete und wenig durchdachte Story. Jetzt hat sich Oscar im Podcast "Happy Sad Confused" offen dazu geäußert – und erklärt, wie dieser Satz überhaupt entstanden ist.

Die Zeile sei kein Teil des ursprünglichen Drehbuchs gewesen, sondern erst bei kurzfristig angesetzten Nachdrehs hinzugekommen. Diese seien alles andere als ruhig verlaufen, wie Oscar schildert: "Wir mussten Nachdrehs machen… Das waren so eine Art chirurgischer Eingriff, bei dem man dazukommt und hektisch versucht wird, alles zum Laufen zu bringen." Dass diese Zeile einmal so berühmt werden würde, habe er damals nicht im Entferntesten geahnt. "Hätte man mich damals gefragt, ob ich dachte, dass daraus ein viraler Spruch werden würde, hätte ich das nie kommen sehen", so der Schauspieler. Sein persönliches Fazit fiel denkbar knapp aus: "Ich habe mich ganz der Verzweiflung verschrieben."

Dass Dialoge in "Star Wars" für Stirnrunzeln sorgen, ist eigentlich keine Neuigkeit. Schon vor Oscar hatten sich andere Castmitglieder öffentlich zu der Qualität der Texte geäußert. Ewan McGregor (55), der in der Prequel-Trilogie Obi-Wan Kenobi spielt, sagte einmal trocken: "Ich möchte nicht unhöflich sein, aber es ist kein Shakespeare." Und Legende Harrison Ford (83), der seine Karriere allmählich hinter sich lassen möchte, soll "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (81) gegenüber direkt gesagt haben: "Du kannst diesen Mist schreiben, aber man kann ihn nicht sagen." Auch Mark Hamill (74) berichtete, er habe Lucas mehrfach gebeten, bestimmte Dialogzeilen zu streichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oscar Isaac bei der "Moon Knight"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago BB-8 und Poe Dameron (Oscar Isaac) in einer Szene aus "Star Wars: The Force Awakens" (2015)

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Filmemacher George Lucas