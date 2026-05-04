Vanessa Borck reflektiert ihren Weg zum Selbstbewusstsein

Mit einem ehrlichen und persönlichen Post hat sich Vanessa Borck (29) am Montag auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Influencerin und Realitystar blickt darin auf ihre persönliche Entwicklung zurück und schildert offen, wie sehr sie sich in den letzten Jahren verändert hat. "Wenn du meine Freunde fragen würdest, wie ich früher war, würden viele sagen, ich war irgendwie noch klein. Unsicher, manchmal auch ein bisschen lost und ehrlich gesagt hatte ich mein Leben nicht so richtig im Griff", schreibt sie in dem Beitrag. Doch inzwischen ist das alles anders – und das hat sie ausgerechnet einer besonders schweren Zeit in ihrem Leben zu verdanken.

Vanessa beschreibt in dem Beitrag eine entscheidende Phase in ihrem Leben, in der sie einfach funktionieren musste – und das oft alleine. Diese Zeit habe sie geprägt: "Ich habe angefangen, alles selbst zu machen. Entscheidungen zu treffen, auch wenn ich Angst hatte. Dinge zu klären, vor denen ich früher weggelaufen wäre. Und ich bin daran so krass gewachsen." Heute fühle sie sich deutlich selbstbewusster und habe ihren Alltag im Griff. Auch wenn es manchmal zu viel werde, schaffe sie es immer wieder, alles unter einen Hut zu bekommen. "Ich kann gerade wirklich sagen, dass ich glücklich bin. Und dieses Gefühl wieder zu haben, ist einfach so schön", so die 29-Jährige abschließend.

Vanessa ist auf Social Media vor allem für ihre offenen Einblicke in ihr Leben bekannt. Viele Fans begleiten sie schon lange auf ihrem Weg und verfolgen, wie sie Karriere und ihr Leben im Privaten miteinander verbindet. In den Kommentaren zu ihrem neuen Text bekommt sie nun zahlreiche Nachrichten, in denen ihr Follower für ihre Offenheit danken oder sich in ihren Schilderungen wiederfinden.

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Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

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Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg