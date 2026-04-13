Megacomeback: "Malcolm mittendrin" in 61 Ländern auf Platz 1

Die Kult-Sitcom Malcolm mittendrin ist zurück – und wie! Das frisch gestartete Revival bei Disney+ stürmt aktuell weltweit die Streamingcharts und sorgt bei Fans der 2000er-Jahre-Sitcom für Nostalgie pur. Laut der Auswertungsseite FlixPatrol steht die Neuauflage in gleich 61 Ländern auf Platz eins der Top 10 und verdrängt damit zahlreiche andere Serienhits. Im Mittelpunkt steht wieder Malcolm, gespielt von Frankie Muniz (40), der inzwischen erwachsen ist, mit Freundin Tristan und Tochter Leah lebt – und plötzlich zur großen Feier des 40. Hochzeitstags seiner Eltern Lois und Hal zurück in den Familienwahnsinn gezogen wird.

Inhaltlich knüpfen die vier neuen Folgen rund 20 Jahre nach dem Finale der Originalserie an und zeigen, wie sehr sich der hochbegabte Chaot verändert hat – oder eben auch nicht. Malcolm führt zunächst ein vergleichsweise ruhiges Familienleben, bevor eine Einladung seiner Eltern alles durcheinanderwirbelt. Zum Jubiläum von Lois und Hal, verkörpert von Jane Kaczmarek (70) und Bryan Cranston (70), trifft er wieder auf seine berüchtigte TV-Familie. Mit dabei sind auch die Originalstars Christopher Masterson (46) und Justin Berfield (40), die erneut in die Rollen von Malcolms Brüdern Francis und Reese schlüpfen. Nur Bruder Dewey wurde für das Revival neu besetzt, nachdem der frühere Darsteller trotz angeblich sehr lukrativer Angebote nicht zurückkehren wollte. Alle vier neuen Episoden mit einer Laufzeit von rund einer halben Stunde sind bei Disney+ direkt komplett abrufbar, ebenso wie alle sieben Staffeln der Originalserie.

Für viele Fans fühlt sich das Comeback an wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Die chaotische, aber immer irgendwie zusammengeschweißte Familie um Malcolm, Lois und Hal prägte in den frühen 2000ern zahlreiche Jugendjahre. Damals verfolgten Zuschauer Woche für Woche, wie sich der hochbegabte Teenager zwischen Schule, Brüdern und strengen Eltern behaupten musste. Bryan Cranston erinnerte sich bereits in früheren Interviews immer wieder gerne an die Dreharbeiten und nannte die Serie einen wichtigen Abschnitt seines Lebens, bevor er mit Breaking Bad zum weltweiten Serienstar wurde. Auch Frankie Muniz erzählte in Talkshows, wie sehr ihn die Figur des Malcolm geprägt hat und wie viele Fans ihn bis heute damit ansprechen. Das Revival bietet nun die Gelegenheit, zu sehen, wie sich das Familienleben der Kultcharaktere entwickelt hat – und bringt gleichzeitig den typischen Mix aus Chaos, Lautstärke und Herz zurück auf die Bildschirme.

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Getty Images Christopher Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz auf der "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"-Premiere

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SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast

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Getty Images Premiere von "Malcolm in The Middle: Life's Still Unfair" in New York: Jane Kaczmarek, Frankie Muniz und Bryan Cranston