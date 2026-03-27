Rosalía bricht wegen Lebensmittelvergiftung Konzert ab

Rosalía (33) musste am 24. März während ihres Konzerts im Unipol Forum in Mailand eine schwere Entscheidung treffen. Die Sängerin, die sich im Rahmen ihrer "Lux"-Tour durch Europa bewegt, brach die Show nach mehreren Songs ab, nachdem sie sich mit einer schweren Lebensmittelvergiftung auf die Bühne gekämpft hatte. "Ich habe versucht, diese Show von Anfang an durchzuziehen, aber ich bin krank", erklärte die Musikerin ihrem Publikum sichtlich mitgenommen. Rosalía hielt sich dabei den Bauch und gestand, dass sie "extreme Schmerzen" habe und sich "da draußen" mehrfach übergeben müsse. "Ich liege im Grunde auf dem Boden und versuche mein Bestes", sagte sie zu den versammelten Fans.

Trotz ihres Versuchs, die Performance irgendwie zu Ende zu bringen, musste Rosalía wenige Minuten später kapitulieren. "Ich liebe euch so sehr. Ich hoffe, ich kann unter besseren Bedingungen zurückkommen", waren ihre letzten Worte an das Mailänder Publikum. Die Musikerin entschuldigte sich mehrfach und betonte, dass sie noch nie zuvor in einer solchen Situation gewesen sei. Wenige Stunden nach dem Konzertabbruch meldete sich Rosalía aus dem Krankenhaus zurück. Auf einem Instagram-Foto war sie lächelnd auf einer Trage zu sehen. "Fühle mich besser", schrieb sie dazu und bedankte sich "für all die Liebe und das Verständnis von allen, die da waren. Grazie Milano."

Ob das ausgefallene Konzert in Mailand nachgeholt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Die "La Perla"-Interpretin soll ihre "Lux"-Tour Ende März mit vier Shows in Madrid fortsetzen, bevor weitere europäische Städte wie Lissabon, Barcelona, Berlin und London auf dem Programm stehen. Im Juni startet dann die nord- und südamerikanische Etappe ihrer Tournee in Miami, die am 3. September in Puerto Rico enden soll. Rosalía hatte ihr Album "Lux" im vergangenen November veröffentlicht und die Tour bewusst so konzipiert, dass sie die Länder bereist, die sie zu ihrem neuen, minimalistischen und zugleich orchestralen Sound inspiriert haben.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Rosalia auf dem roten Teppich

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Instagram / rosalia.vt Rosalía meldet sich nach ihrem Konzertabbruch zurück

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Instagram / rosalia.vt Die Vinyl-Ausgabe von Rosalías "LUX" besitzt drei weitere Songs