"Kleine Helfer": Herzogin Meghans Kids stehlen ihr die Show

Herzogin Meghan (44) lässt ihre Fans an einem ganz besonderen und privaten Moment aus ihrem Zuhause in Montecito teilhaben – und ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) stehlen ihr dabei eindeutig die Show. In einem neuen Instagram-Clip zu ihrem Lifestyle-Label "As ever" zeigt sich Meghan beim Blumenarrangieren im Garten, als plötzlich unerwartete "Unterstützung" auftaucht: Archie flitzt kurz durchs Bild, im Hintergrund ist ein fröhliches "Mom" zu hören, wenig später schmiegt sich Lilibet mit ihren auffälligen roten Locken an ihre Mutter. Unter das Video schreibt Meghan: "Mamas kleine Helfer. Hinter den Kulissen von unserem Dreh für 'As ever' in unserem Zuhause" – und macht klar, dass die Aufnahmen tatsächlich auf dem Anwesen entstehen, das sie mit Prinz Harry (41) und den Kindern bewohnt.

Der Clip begleitet die Vorstellung eines neuen Produkts von "As ever": der limitierten "Garden Tea Bloom Box", die Meghan gemeinsam mit dem Luxus-Blumenversand High Camp Supply auf den Markt bringt. In dem Video ist zu sehen, wie Meghan an einem großen Tisch draußen kunstvolle Arrangements aus weißen Blüten und frischem Grün steckt, während Archie immer wieder neugierig ins Bild huscht und für Lacher sorgt. Die kleine Lilibet kommt anschließend auch zu Mama Meghan, flüstert ihr etwas ins Ohr, woraufhin Meghan sagt: "Ja, ich glaube, das kannst du. Los, los." Im gleichen Posting folgen neue Fotos, in denen Meghan ein anderes Outfit trägt: Auf einem Motiv gießt sie gemeinsam mit Lilibet Wasser in ein großes Gefäß, die beiden stehen dicht beieinander und sehen sich liebevoll an. Ein weiteres Bild zeigt die Kleine sitzend auf der unteren Ebene des Tisches, während Meghan weiter Blumen steckt – Lilis rote Haare sind dabei kaum zu übersehen. Die Box selbst enthält unter anderem Gardenien, Pfingstrosen, Kameliengrün, Jasmin und Minze, dazu kommen Kräuter-Pfefferminztee sowie Salbeihonig mit Honigwabe.

Meghans Vorliebe für Blumen zieht sich schon seit Jahren durch ihr Privatleben. Den Anfang nahm alles bei ihrer Babyparty für Archie, als ihre Freundinnen einen Workshop im Blumenstecken organisierten. "Meine Freundinnen haben mir eine Babyparty gegeben, und eine der Aktivitäten war, Blumenarrangieren zu lernen. Ich habe gemerkt, wie beruhigend und meditativ das für mich ist", erzählte sie in ihrer Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan". Auch bei ihrer Hochzeit mit Harry spielte Floristik eine Rolle: Jasmin gehörte zu den Blumen in ihrem Brautstrauß. Heute scheinen die gemeinsamen Momente am Blumentisch zu einem kleinen Familienritual geworden zu sein – Archie und Lilibet stehen bei den kreativen Projekten ihrer Mutter offenbar gerne an ihrer Seite und erleben die Arbeit Zuhause aus nächster Nähe mit.

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Getty Images Herzogin Meghan, 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025