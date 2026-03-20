Josh Duggar äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen gegen Bruder

Josh Duggar, der sich derzeit aufgrund von Verbrechen im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material im Gefängnis befindet, hat sich über seinen Anwalt zur Festnahme seines Bruders Joseph Duggar geäußert. Der verurteilte Sexualstraftäter bezeichnete die Anschuldigungen gegen seinen 31-jährigen Bruder als "falsche Vorwürfe" und erklärte gegenüber der Daily Mail, dass er dasselbe "Stigma" teile, das Joseph nun nach seiner Verhaftung in Florida erlebe. Josh sei "zutiefst betrübt" darüber, dass sein Bruder beschuldigt wird, ein Mädchen während eines Familienurlaubs in Destin in Florida im Jahr 2020 mehrfach unangemessen berührt zu haben, so sein Anwalt.

"Er lebt mit der schmerzhaften Realität, wie falsche Anschuldigungen ein Leben zerstören können. Er versteht, wie die gezielte Verfolgung einer Person für Publizität die Wahrheit in sensationsheischende Fiktion verdrehen kann", ließ Josh durch seinen Rechtsvertreter ausrichten. Allerdings gestand Joseph laut dem Bay County Sheriff's Office gegenüber dem Vater des mittlerweile 14-jährigen Mädchens und Ermittlern am 17. März 2026 ein, dass die Vorwürfe wahr seien. Joseph wird nun in Washington County in Arkansas festgehalten und erwartet seine Auslieferung nach Bay County in Florida, wo ihm "unzüchtige und laszive Handlungen" mit einem minderjährigen Kind vorgeworfen werden.

Josh, der frühere Realitystar aus "19 Kids and Counting", verbüßt derzeit eine zwölfjährige Haftstrafe im FCI Seagoville in Dallas in Texas. Er war 2021 wegen des Empfangs und Besitzes von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilt worden und soll erst am 23. Dezember 2032 wieder entlassen werden. Bereits in den frühen 2000er-Jahren war Josh beschuldigt worden, fünf Mädchen sexuell missbraucht zu haben, darunter seine Schwestern Jill und Jessa. Damals wurde zwar eine Untersuchung eingeleitet, doch wurde Josh nie angeklagt, da die Verjährungsfrist abgelaufen war. Die beiden Brüder stehen seit Joshs Verurteilung nicht mehr regelmäßig in Kontakt.

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Imago Josh Duggar, 2021

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar

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Imago Die Duggars: Jim Bob und Michelle mit ihren 16 Kindern in Springdale, Arkansas, am 14. Dezember 2005