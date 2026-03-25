Joseph Duggar droht lebenslange Haft nach Schockvorwürfen

Joseph Duggar könnte nach seiner Verhaftung wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes eine lebenslange Haftstrafe drohen. Der frühere Star der Realityshow "Counting On" wurde festgenommen, nachdem ein mittlerweile 14-jähriges Mädchen den Behörden gegenüber ausgesagt hatte, dass Joseph sie während eines Familienurlaubs in Panama City Beach in Florida im Jahr 2020 sexuell belästigt habe. Der 31-Jährige aus Arkansas muss sich wegen verschiedener Anklagepunkte verantworten, darunter sexueller Missbrauch eines Opfers unter 12 Jahren sowie anzügliches und laszives Verhalten einer Person ab 18 Jahren. Das Mädchen war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat erst neun Jahre alt.

Wie The Sun berichtete, soll Joseph das Mädchen während des Urlaubs zu unüblichen Handlungen aufgefordert haben. Der Vater des Mädchens konfrontierte Joseph später mit den Vorwürfen, woraufhin der Realitystar die Taten zugegeben haben soll. Joseph wurde im Washington County Jail in Arkansas inhaftiert und wartet derzeit auf seine Auslieferung nach Florida. Dort drohen ihm nach dem Strafgesetzbuch des Bundesstaates im Falle einer Verurteilung entweder eine lebenslange Haftstrafe oder eine Mindeststrafe von 25 Jahren Gefängnis, gefolgt von lebenslanger Bewährung. Zusätzlich wurde gegen Joseph Anklage wegen Gefährdung des Kindeswohls und Freiheitsberaubung erhoben.

Josephs Ehefrau Kendra wurde wenige Tage nach seiner Festnahme ebenfalls verhaftet und muss sich wegen Gefährdung des Kindeswohls und Freiheitsberaubung zweiten Grades verantworten. Sie wurde gegen eine Kaution von 1.270 Euro aus dem Gefängnis entlassen. Die Verhaftungen hatten auch Auswirkungen auf die Duggar-Realityshow "Counting On", die nach der Bekanntgabe der Vorwürfe von Streamingdiensten wie Discovery+ und HBO Max entfernt wurde. Joseph ist der Bruder von Josh Duggar, der aktuell eine zwölfeinhalbjährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er im Dezember 2021 wegen des Besitzes von Material über sexuellen Kindesmissbrauch verurteilt worden war.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

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